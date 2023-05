Irina Shayk, mult prea dezbrăcată la Cannes 2023. A apărut în lenjerie intimă și cu o rochie transparentă

În cadrul Festivalului de Film de la Cannes 2023, Irina Shayk, celebrul fotomodel în vârstă de 37 de ani, a ieșit în evidență purtând doar lenjerie intimă și diamante la premiera filmului „Club Zero”. Ulterior, ea a luat parte și la o faimoasă petrecere organizată de revista British Vogue și casa de bijuterii Chopard.

Manechinul a uimit cu ținuta ei, Irina Shayk a îmbrăcat un set negru de lenjerie intimă, cu sutien și chiloți, pe care l-a asortat cu mănuși, o rochie transparentă, ciorapi până la coapse și tocuri. Ea a purtat, de asemenea, un colier dramatic cu diamante. Înainte de a intra înăuntru, Irina Shayk și-a ascuns privirea în spatele unei perechi de ochelari de soare negri, marca Gucci.

Când a intrat înăuntru, Irina Shayk a renunțat la ochelarii de soare și și-a pus pe umeri un sacou negru, masculin. Ea a fost însoțită la eveniment de Riccardo Tisci, un designer de modă italian.

Irina Shayk e unul dintre cele mai cunoscute fotomodele din lume

Născută într-un oraș de la granița Rusiei cu Kazahstan, Irina a devenit celebră în toată lumea când a fost prima rusoaică care a apărut pe coperta ediției din 2011 a revistei Sports Illustrated Swimsuit. Fiică a unui miner și a unei învățătoare de muzică la grădiniță, Irina a spus într-un interviu de acum 13 ani pentru NY Post că a moștenit culoarea tenului mai închisă de la tatăl său, care are origini tătărești și culoarea ochilor – de la mama sa.

În același articol se menționa că Irina a citit „Crimă și pedeapsă“, de Dostoievski, de două ori, dar și că poate cânta concerte de-ale lui Beethoven fără probleme. Deloc întâmplător, pentru că a învățat pianul de la vârsta de 6 ani. A studiat apoi marketingul, după care a urmat o școală de modele și a câștigat un concurs de miss al regiunii.

În 2007 a devenit imaginea producătorului de lenjerie intimă Intimissimi, lucrând și pentru alte case de modă sau branduri de haine celebre: Armani Exchange, Guess, Lacoste, Victoria‘s Secret și sute de apariții pe prima pagină în cele mai cunoscute reviste ale lumii.

S-a iubit cu Cristiano Ronaldo și are un copil cu actorul Bradley Cooper

Și viața personală a adus în atenția presei mondene din toată lumea, în special pentru relația de șase ani cu fotbalistul Cristiano Ronaldo, iar din primăvara lui 2015 cu actorul american Bradley Cooper, de care s-a despărțit în 2015 și cu care are o fiică.

Shayk a rămas însă aproape de lumea filmului și de cea mondenă, nelipsind în acest an de la Cannes, acolo unde a asistat vineri la premiera celui mai nou film al lui Martin Scorsese, „Killers of the Flower Moon” – „Ucigașii Lunii Florilor”, alături de alți 2.500 de invitați, printre care Robbie Williams, Salma Hayek, Naomi Campbell sau Mădălina Ghenea.

Irina Shayk a făcut furori și la premiera filmului „Firebrand” din cadrul Festivalului de Film de la Cannes 2023, pe 21 mai. A apărut cu abdomenul la vedere.

Foto: Hepta

