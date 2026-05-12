Problemele economice și presiunea războiului

Potrivit sursei citate, în ultimele luni nemulțumirile legate de economia rusă au devenit tot mai vizibile atât în rândul analiștilor, cât și al populației.

Documentul ar fi fost pregătit în februarie 2026 pentru apropiați ai lui Serghei Kirienko, un oficial de top al Kremlinului care joacă un rol crucial în implementarea viziunii președintelui Vladimir Putin, și ar conține strategii de comunicare pentru eventualitatea încheierii războiului din Ucraina.

Autorii documentului susțin că prelungirea conflictului ar putea obliga Rusia să recurgă la mobilizare generală și la trecerea completă a economiei pe model de război.

Scenariul unui acord de pace

Potrivit prezentării citate, scenariul considerat cel mai probabil de administrația prezidențială ar presupune:

recunoașterea controlului rus asupra regiunilor Donețk și Lugansk;

împărțirea regiunilor Herson și Zaporojie de-a lungul liniei frontului;

retragerea trupelor ruse din regiunile Sumî și Harkov;

menținerea sancțiunilor europene;

ridicarea sancțiunilor americane.

În document se menționează și faptul că președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar rămâne la putere, iar „denazificarea” ar avea doar un caracter simbolic.

Strategia de comunicare ar urmări prezentarea rezultatului drept o victorie personală a lui Vladimir Putin și a Rusiei împotriva „Occidentului colectiv”.

Printre ideile promovate s-ar număra: obținerea unor câștiguri teritoriale, crearea unui coridor terestru spre Crimeea, controlul litoralului Mării Azov și integrarea a milioane de vorbitori de limbă rusă.

Documentul susține și că Rusia „s-a curățat” de elite considerate trădătoare.

Bloggerii ultranaționaliști, considerați o problemă

Autorii prezentării apreciază că o parte a comunității ultranaționaliste ruse ar putea reacționa negativ, dacă războiul din Ucraina se încheie fără rezultate spectaculoase.

În document, bloggerii Z sunt descriși drept „patrioți de canapea” prea concentrați pe ideea cuceririi Kievului. Potrivit planului, aceștia ar urma să fie forțați să își schimbe discursul public și să susțină noua linie oficială. Cei care ar continua să critice acordul de pace riscă să fie acuzați de discreditarea armatei și marginalizați în spațiul public.

Pentru veteranii războiului, administrația prezidențială ar pregăti campanii de integrare socială și profesională. Spațiul mediatic ar urma să fie umplut cu povești despre foști militari care și-au reconstruit viața, și-au deschis afaceri sau au intrat în politică.

În paralel, documentul vorbește despre o posibilă „dezghețare controlată” în societatea rusă: revenirea umorului politic la televiziune, accent pe proiecte sociale, promovarea ideii de pace și o posibilă amnistie limitată. Nu se face însă referire la ridicarea blocajelor sau restricțiilor media.

Potrivit materialului, în cercurile puterii de la Moscova ar exista diferențe de abordare între administrația prezidențială, care ar favoriza controlul situației prin tehnici de propagandă și management politic, și structuri din FSB, care ar susține continuarea înăspririi măsurilor represive.

În urmă cu doar câteva zile, Vladimr Putin a declarat că războiul din Ucraina „se apropie de sfârșit”, criticând țările occidentale pentru sprijinul acordat Kievului. „Au început să intensifice confruntarea cu Rusia, care continuă și astăzi. Cred că se apropie de sfârșit, dar situația rămâne gravă”, a răspuns el la o întrebare referitoare la faptul dacă ajutorul occidental acordat Ucrainei merge prea departe. Putin a acuzat țările occidentale că au dus la escaladarea conflictului cu Rusia, susținând că „o aripă globalistă a elitelor occidentale luptă împotriva noastră prin intermediul ucrainienilor”.

