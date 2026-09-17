Irinel Columbeanu a scăpat de datoria de 5.000 de euro la azil! Cine i-a plătit toate restanțele

Rămas fără averea de altădată și stabilit de trei ani la căminul de bătrâni din Ghermănești, Irinel Columbeanu traversează o perioadă mult mai liniștită. În vârstă de 69 de ani, fostul om de afaceri de la Izvorani a scăpat de principala sa apăsare financiară: datoria de peste 5.000 de euro adunată din cauza neplății taxelor lunare de cazare.

Salvarea lui Irinel Columbeanu a venit de la mii de kilometri depărtare, din Statele Unite ale Americii. Felician Vitca, un român stabilit în Chicago, a făcut o călătorie specială în țară pentru a achita integral toate restanțele fostului milionar.

Pe lângă rezolvarea problemelor financiare de la cămin, acesta a ținut să îi ofere lui Irinel Columbeanu o zi memorabilă, amintindu-i de stilul de viață de odinioară.

Felician Vitca l-a plimbat cu o limuzină și i-a organizat un ospăț cu bucate tradiționale, comandând de la un restaurant mici, cârnați de Pleșcoi și hamsii pregătite de celebrul Nea Sandu Cocoșatu. În plus, ajutorul financiar a fost completat și de un gest cultural, fiind donate mai multe cărți de scrise de Karl May pentru biblioteca din azil.

Irinel Columbeanu a scăpat de datoria de 5000 de euro la azil

Felician Vitca a explicat că decizia de a-l ajuta pe fostul om de afaceri a fost motivată de dorința de a oferi o speranță unui om aflat într-un moment dificil al vieții.

„Am venit special în România, ca să-i plătesc datoriile lui Irinel Columbeanu. E cu plata la zi, are restanțe zero lei. Milostenia, dărnicia și binele sunt gesturi umanitare și spirituale. Irinel are nevoie de o speranță, un bine, un gest, și suntem alături de el. I-am comandat și bunătăți, de la restaurantul «La Tăticu». Domnul Sandu (celebrul Nea Sandu Cocoșatu) ne-a pregătit un platou cu hamsii, mici, cârnați de Pleșcoi. Am adus și câteva cărți frumoase, scrise de Karl May, «Testamentul Incașului», «Căutătorii de Aur», «Old Surehand» și «Winnetou, căpetenia Apașilor», pentru librăria din azil”, a mărturisit Felician Vitca conform Click!.

Suma acumulată de Irinel Columbeanu în cei trei ani petrecuți la azil depășea 5.000 de euro. Ion Cassian, directorul azilului din Ghermănești, a confirmat că toate plățile au fost efectuate și că nu mai figurează în evidențele instituției cu nicio restanță.

Ce pensie are Irinel Columbeanu

Acesta a evidențiat însă că problema acoperirii cheltuielilor rămâne deschisă pe viitor. Pensia lui Irinel Columbeanu este de aproximativ 2.000 de lei, sumă din care se opresc și rate bancare, în timp ce costul lunar la cămin depășește 4.500 de lei, fiind nevoie în continuare de ajutor extern.

„Irinel e acum cu plata la zi a taxei de azil, nu mai are restanțe, au fost achitate în totalitate de domnul Felician Vitca. Avea datorii de peste 5.000 de euro, în cei trei ani, de când locuiește la noi, în căminul de bătrâni. Să sperăm că, pe viitor, Irinel va mai fi ajutat. Are o pensie modestă, de vreo 2.000 de lei, din care are de plătit și ratele la bănci, iar taxa lunară la cămin este de peste 4.500 de lei. Are nevoie de un ajutor permanent. Domnul Felician l-a și plimbat pe Irinel cu limuzina, ca în vremurile lui bune, s-au împrietenit”, a transmis Ion Cassian pentru aceeași sursă.

Fiica vrea să-i cumpere un telefon lui Irinel Columbeanu

Irina Columbeanu, fiica fostului om de afaceri, își arată la rândul ei susținerea. Dedicată studiilor universitare în Statele Unite, tânăra păstrează legătura cu tatăl său prin mesaje și apeluri. Deși nu are încă un venit fix, ea a trimis bani în măsura posibilităților și intenționează să îi achiziționeze tatălui ei un telefon mobil modern, echipamentul actual fiind într-o stare avansată de uzură.