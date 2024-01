De aproximativ două luni de zile, Irinel Columbeanu locuiește la azil. Primește multe vizite de la cunoscuți și prieteni apropiați și, la rândul lui, are dreptul de a ieși din azil și de a merge la plimbare. De Crăciun, fostul om de afaceri a stat la cămin, însă de Revelion și-a luat revanșa.

Deși își dorea să își petreacă Revelionul alături de Irina Columbeanu, fiica lui, tânăra e în America și nu a avut niciun gând să revină de sărbători în România. „Nu vreau să mănânc nimic, nu-mi doresc ceva anume. Ci doar să petrec cu Irina. Din ce mi-a spus, nu cred că va ajunge în România”, a declarat Irinel Columbeanu pentru Cancan.

În schimb, fostul milionar a petrecut alături de unul dintre prietenii lui, Livius Ionescu. Acesta l-a luat pe Irinel Columbeanu la el acasă, unde au sărbătorit toată noaptea. Îmbrăcat într-o cămașă elegantă, cu pălărie, Columbeanu a ciocnit șampanie la miezul nopții.

Într-o poză postată pe rețelele de socializare, cei doi apar la masă, dând noroc și fumând. „La mulți ani!”, e mesajul transmis de prietenul lui Irinel Columbeanu.

Irinel Columbeanu iese din azil doar pe semnătură

Obișnuit să socializeze și să se plimbe zilnic, Irinel Columbeanu iese des din azil, însă doar pe semnătură. Proprietarul centrului din Ghermănești a explicat că acesta nu poate pleca oricum, ci doar însoțit. Există reguli stricte pe care le respectă.

„Mulți zic că Irinel Columbeanu iese când vrea și pleacă atunci când vrea, însă la noi nu e ca la hotel, cum s-ar crede. La noi sunt reguli stricte, Irinel, precum ceilalți pacienți cazați la noi, trebuie să anunțe numele persoanei care îl însoțește, indiferent că este prieten sau rudă.

Să precizeze clar la ce oră pleacă și la ce oră se întoarce. Totul este pe semnătura celui care îl însoțește, este notat numele acestuia la caiet, avem evidențe stricte. Pentru că, dacă i se întâmplă ceva cuiva, dacă dă vreo mașină peste ei, nu mai este responsabilitatea noastră, ci a celor care îi însoțesc”, a declarat Ion Cassian pentru Playtech.

Totodată, proprietarul azilului a vorbit și despre stilul vestimentar al lui Irinel Columbeanu, care a fost acuzat că poartă numai haine de firmă în ciuda faptului că nu are o situație financiară bună. „E adevărat că Irinel are multe articole vestimentare care costă foarte mult, dar nu sunt noi, nu sunt cumpărate recent, sunt din perioada când era milionar.

Nu trebuie condamnat pentru asta. La urma-urmei, sunt achiziționate din banii lui”, a mai spus Ion Cassian, patronul azilului din Ghermănești, care e bun prieten cu Irinel Columbeanu.

Cum vrea să facă bani Irinel Columbeanu la azil

Irinel Columbeanu are poprire pe pensia de 2.000 de lei pe care o primește de la stat. Astfel, în aceste condiții, fostul milionar se gândește la o nouă afacere. Crede că dacă o să scrie o carte despre viața lui la azil poate avea din nou succes pe plan financiar.

„Sper să reuşesc să găsesc o afacere care să mă scoată din situaţia asta. Am scris şi o carte şi am crezut că o să-mi rezolv necesităţile financiare, dar nu a fost să fie aşa. Poate dacă am ambiţia asta să mai scriu o carte în care să vorbesc despre lucrurile de aici, din această instituţie, şi sper să beneficiez de bunăvoinţa celor care au publicat primele mele cărţi…

Eu m-am gândit la o altă variantă, i-am propus Irinei să scrie următoarele volume şi să facă acest lucru în limba chineză”, a declarat Irinel Columbeanu într-un interviu la România TV.

