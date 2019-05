Iulia Vântur, transformată total. Incredibil cum arată | FOTO

Iulia Vântur a trecut printr-o transformare incredibilă de look pentru o ședință foto.

„Sunt tunsă, vopsită, tatuată. Ceva total diferit față de imaginea pe care am avut-o eu ani de zile. tatuajele vor dura o săptămână, sunt semipermanente…

Cred că cel mai rebel lucru pe care l-am făcut a fost să plec în India. Dar mi-am urmat sufletul. Am renunțat la tot ce am construit în ani de zile. dar nu am simțit că am pierdut, ci că am adăugat”, a spus vedeta.

Iulia Vântur se pregăteşte de nuntă, dar într-un film indian în care va juca rolul principal. Pentru că Măruţă insista că aşteaptă căsnicia şi în viața reală, Iulia Vântur a spus în glumă:

„În curând o să fie o nuntă în viaţa mea! Uite că am dat titlu de ziar”.

De câțiva ani, Iulia Vântur s-a mutat în India, acolo unde are o carieră ca model, actriță și cântăreață. În plan personal, Iulia Vântur a avut o relație cu muzicianul Marius Moga, iar de ceva timp se spune că ar trăi o poveste de dragoste cu starul bollywoodian Salman Khan.

