Izolați de 16 zile. Cum se descurcă Anca Serea cu 6 copii acasă

De Andreea Romaniuc Archip,

Anca Serea și familia ei numeroasă stau acasă respectând măsurile impuse de autorități pentru a împiedica răspândirea viruslui Covid-19. Ei au mai bine de două săptămâni de când și-au stopat ieșirile de orice fel, pentru a nu-și pune în pericol sănătatea nici lor, dar nici rudelor sau prietenilor.

Norocul vedetei este că locuiește într-o vilă și are curte, așa că micuții își mai pot consuma energia în aer liber în zilele în care vremea este favorabilă.

Anca Serea petrece timp de calitate alături de copii, străduindu-se ca ei să nu se plictisească și să aibă tot timpul activități care să le stârnească interesul și din care să învețe lucruri noi.

Fosta prezentatoare TV îndeamnă mămicile să respecte regulile și să stea acasă. Recunoșate că nu este deloc ușoară această izolare și că este îngrijorată din cauza ravagiilor pe care le face acest virus. Speră să se încheie cât mai repede perioada critică și viața să revină la normalitate. “Acasă deja de multe zile, din 9 martie, deci să tot fie vreo 16. Nu e greu, dar nici ușor și totuși mă încearcă multe gânduri. Noroc că suntem mulți și sunt multe de făcut, că altfel statul degeba nu ne ajută cu nimic! Să ne concentrăm pe rugăciuni și să rămânem pe poziții în ciuda veștilor care nu-s chiar grozave.

Las aici câteva activități pe care le-am facut eu azi( o mică parte)! Am citit împreună cu Moise o poveste cu monstruleți haioși, am făcut gogoși, am făcut lecții la matematică cu Noah, am curățat împreună cu Sarah colivia papagalului, am preparat o mâncare nouă pentru bebe Leah. Vă pupăm, multă sănătate și să treacă repede”, este mesajul Ancăi Serea postat pe instagram.