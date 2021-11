Jean de la Craiova, pe numele său real Jean Dumitrache, a parcurs trei decenii de carieră și pregătește o carte autobiografică. A avut o copilărie a la „Amintirile” lui Ion Creangă, a ajuns să câștige 5.000 de euro pentru fiecare eveniment, plus bacșișurile aferente la ceremoniile unde este invitat.

Urmărind un cântăreț la o nuntă

Unul dintre cei mai apreciați și mai vechi cântăreți de manele a deschis cutia cu dezvăluiri în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, la Kanal D. Printre întrebările adresate de realizatoare s-a enumerat și cea legată de numele său de scenă, mai ales că Jean nu are nicio treabă cu Craiova! Bucureștean, a crescut în cartierul Pantelimon, apoi s-a mutat pe Calea Dudești, a copilărit la țară, la Titu. Lumea, fanii săi, încă mai cred că e oltean get-beget.

„Nu pot să spun că am avut de câștigat crezând românii că sunt oltean. Dar am făcut cinste Craiovei. În 1989 îmi făceam părul cu feonul, să plec la discotecă în Cișmigiu, și era o nuntă pe strada unde copilăream. Cânta Anghel de la Craiova, Dumnezeu să-l odihnească!, avea o voce extraordinară. Am fugit acolo și l-am urmărit toată noapte cum cânta și cum interpreta melodiile. Pe stilul oltenesc. Și era timbrul pe care eu consideram că mi se potrivea mie. Și-am început să repet în casă. La Miss Piranda, imediat după 1990, am fost prezentat Jean de la Craiova. Și-așa a rămas. Oamenii din Craiova mă iubesc, eu îi iubesc, cred că am dus cu mândrie numele”, a povestit artistul.

Plata pentru cântatul în tren: o găină

A cântat în vagoanele de tren în schimbul unei găini, apoi a lucrat în fabrică la „Timpuri Noi”, apoi își multiplica veniturile interpretând muzică de petrecere la berărie la „Gambrinus”, înainte de a cânta, la început la chitară, în trupa lui Dan Armeanca. A recunoscut că i-ar plăcea să cânte muzică pe versurile lui Nichita Stănescu sau Corneliu Vadim Tudor, iar în timpul emisiunii a interpretat diverse acorduri de manele sau chiar rock.

„La fabrică puneam cârligele de la macara la un obiect, apoi am fost avansat magazioner. Aveam vaselina pe față. Am cântat și în tren, luam 3 lei, 5 lei, mai vindeam o înghețată. Eu am o vorbă a mea: Și Ceaușescu a fost cizmar””, a comentat interpretul.

Cum o păcălea pe Adriana

Până la a ajunge să fie coleg de școală cu Codrin Ștefănescu, fostul secretar general al PSD, a fost colegul de bancă al Adrianei Bahmuțeanu, „Chinezoaica”, așa cum o poreclise. Jurnalista și fosta soție a lui Silviu Prigoană îl ajuta la teme. „Am sărutat-o doar pe obraz. O mințeam că va veni un grăsan și ăla va fura din ghiozdane. Mă duceam la biserică, știam niște băbuțe care făceau colivă mișto, cu nucă, delicatese, îi aduceam Adrianei. Mă întreba la ce să mă ajute. „La matematică, mă lasă corijent”, i-am zis. Mă ajuta la orice”, a rememorat Jean de la Craiova.

