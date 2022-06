„O să stau cu burta la soare. Vorba vine, că nici nu am voie. Nu îmi permite sănătatea! Pe 14 iulie am primele spectacole la mare. Anul acesta plecăm mai repede cu o săptămână.

De 42 de ani merg la mare. Din 1986 joc în spectacole, iar înainte, în 1980, am început cu show-urile în barurile celebre de pe atunci precum: Acapulco, Potcoava, Scoica, Melody Bar… cele mai multe în Mamaia și Eforie Nord. Era lume bună. Jucam pe aceeași scenă cu Dan Spătaru, Jean Constantin, Cornel Constantiniu…”, a declarat Jean Paler.

Invitat acum ceva vreme în emisiunea „Teo Show”, de la Kanal D, actorul a vorbit pe larg despre ultimii ani din viața lui, despre problemele de sănătate pe care le are. „Sunt cardiac cronic, operat, cu stenturi, am și defribilator. Medicamentele mă costă 1.400 de lei pe lună.

Am o pensie de 840 de lei, mi-e și rușine. M-au uitat toți, parcă nici nu exist! Dacă nu aș avea familia să mă ajute, aș fi pierdut! În fiecare an stau în spitale câte patru luni. Am 4 stenturi și un defibrilator. Inima mea mai funcționează doar 30 la sută. Doctorii se minunează cum de mai poate inima să împingă sângele la cap și la picioare. Inima bate în fibrilații, face sincope. 12 secunde inima mea nu a bătut deloc”, a declarat el la TV.

Jean Paler a făcut în urmă cu câțiva ani un infarct chiar pe stradă, în orașul în care locuiește, în Sinaia. „Puteam să mor! Eram pe stradă, în Sinaia, și am făcut o sincopă. Am căzut în fața unei mașini. Omul a crezut că m-a lovit el cu mașina. Au dat telefon la 112 și m-au dus la Fundeni, unde m-au pus pe picioare. M-am obișnuit cu infarct după infarct”, a mai povestit actorul la Kanal D.

