De Daria Maria Diaconu,

La Gala Globurilor de Aur 2020, actorul Joaquin Phoenix a purtat un smoking creat de casa de modă a designerului Stella McCartney.

Ulterior, Stella Mccartney a fost cea care a anunțat că starul din pelicula „Joker” va folosi aceeași ținută la toate galele la care vor fi acordate premii în perioada următoare, pentru a proteja mediul înconjurător, notează sdpnoticias.com.

„A ales să poarte același smoking pentru toată perioada galelor la care se vor acorda premii, pentru a a reduce risipa. Sunt mândră să fiu alături de tine…”, a scris Stella Mccartney în mediul online.

This man is a winner… wearing custom Stella because he chooses to make choices for the future of the planet. He has also chosen to wear this same Tux for the entire award season to reduce waste. I am proud to join forces with you… x Stella#JoaquinPhoenix #GoldenGlobes pic.twitter.com/Ymbkl78ecN