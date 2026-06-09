Lupte grele în Liban: Hezbollah lovește vehicule și drone ale Israelului
În ciuda eforturilor diplomatice de la Washington, Hezbollah a lansat o serie de atacuri intense asupra forțelor israeliene în sudul Libanului, lovind buldozere militare și grupări de soldați în Yohmor al-Shaqif și Ainata și forțând retragerea unei drone israeliene.
Această nouă escaladare complică fragilul proces de armistițiu, în condițiile în care Iranul avertizase deja că va relua operațiunile dacă atacurile Israelului asupra teritoriului libanez vor continua, iar Donald Trump pusese presiune pe Benjamin Netanyahu să oprească escaladarea.
Trump îl avertizează pe Netanyahu că Israelul riscă să piardă sprijinul SUA
Donald Trump i-a transmis ferm premierului Benjamin Netanyahu că Israelul riscă să își piardă sprijinul SUA dacă va lansa noi atacuri împotriva Iranului, după escaladarea violentă de duminică declanșată de loviturile din Beirut și riposta cu rachete a Teheranului.
În timp ce Iranul a semnalat prin intermediul Washingtonului că dorește oprirea ostilităților, oficiali americani subliniază o ruptură de viziune între cei doi lideri, remarcând că Netanyahu are nevoie de continuarea războiului pentru supraviețuirea sa politică, în timp ce Trump are nevoie de încheierea acestuia.
Livetext Război în Iran, ziua 101. Tensiuni la nivel înalt: Trump și Netanyahu, la al doilea telefon în 24 de ore pe tema conflictului
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