00:27 - Acum 31 minute Lupte grele în Liban: Hezbollah lovește vehicule și drone ale Israelului

În ciuda eforturilor diplomatice de la Washington, Hezbollah a lansat o serie de atacuri intense asupra forțelor israeliene în sudul Libanului, lovind buldozere militare și grupări de soldați în Yohmor al-Shaqif și Ainata și forțând retragerea unei drone israeliene.

Această nouă escaladare complică fragilul proces de armistițiu, în condițiile în care Iranul avertizase deja că va relua operațiunile dacă atacurile Israelului asupra teritoriului libanez vor continua, iar Donald Trump pusese presiune pe Benjamin Netanyahu să oprească escaladarea.