Scăderi semnificative în turismul românesc în 2026

În aprilie 2026, structurile de cazare din România au înregistrat 813,6 mii de sosiri, dintre care 77,5% au fost turiști români, iar 22,5% turiști străini.

Totodată, numărul total al înnoptărilor a scăzut cu 11,6% față de aprilie 2025, ajungând la 1.516,7 mii. Turiștii români au reprezentat 75% din totalul înnoptărilor, restul de 25% fiind asigurat de cei străini.

Durata medie a șederii a fost de 1,8 zile în cazul turiștilor români și de 2,1 zile pentru cei străini, iar indicele de utilizare netă a locurilor de cazare a scăzut la 20,3%, cu 3,7 puncte procentuale mai puțin comparativ cu aprilie 2025, conform datelor INS.

Evoluția în primele patru luni din 2026

Pe ansamblul primelor patru luni ale anului, scăderea numărului de turiști este evidentă. În perioada 1 ianuarie – 30 aprilie 2026, sosirile au totalizat 3.166 mii de persoane, cu 6,1% mai puține decât în aceeași perioadă din 2025. Majoritatea au fost turiști români (79,7%), în timp ce străinii au reprezentat 20,3% din totalul sosirilor.

De asemenea, numărul înnoptărilor a ajuns la 5.969,3 mii, marcând o scădere de 8% față de aceeași perioadă a anului trecut. Procentajul înnoptărilor realizate de turiștii români a fost de 77%, iar cel al turiștilor străini de 23%.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare a fost de 20,7%, cu 2,8 puncte procentuale mai mic decât în perioada ianuarie-aprilie 2025.

De unde vin cei mai mulți turiști străini

Cele mai populare destinații pentru turiști, în primele patru luni ale anului, au fost Municipiul București, cu 557,3 mii de sosiri, Brașov (385,2 mii) și Cluj (168,3 mii).

În ceea ce privește înnoptările, cele mai mari valori au fost înregistrate tot în București, cu peste 1,1 milioane de înnoptări, urmat de Brașov (739,6 mii) și Prahova (323,4 mii).

Turiștii străini care au vizitat România în această perioadă au provenit în principal din Italia (69,3 mii persoane), Germania (56,4 mii persoane) și Regatul Unit (44,2 mii persoane), potrivit Mediafax.

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