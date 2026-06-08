Bosshard a explicat că această inovație din 1986, materializată inițial prin modelul Integral, a revoluționat întreaga industrie și a definit ADN-ul companiei ca „Maestru al Materialelor”. Această filozofie continuă să ghideze brandul prin combinarea designului avangardist cu tehnologia modernă, oferind publicului piese iconice extrem de ușoare, rezistente la zgârieturi și cu un confort de purtare inegalabil.

În ceea ce privește evoluția luxului și noile tendințe, șeful Rado a subliniat pentru Libertatea că, într-o epocă în care timpul poate fi verificat pe orice ecran, ceasul a devenit o declarație de personalitate, o operă de artă și un generator de emoții puternice, extrem de apreciat de tinerele generații care caută produse cu poveste și identitate proprie.

Bosshard a demontat totodată clișeele din jurul sustenabilității, arătând că nimic nu este mai sustenabil decât un ceas din ceramică high-tech care își păstrează aspectul impecabil de nou de-a lungul întregii vieți, reflectând perfect esența calității și a culturii orologere elvețiene.

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