Când vor putea fi folosite telefoanele

Telefoanele vor putea fi utilizate doar în situații excepționale, cum ar fi în scopuri educaționale sau din motive medicale, cum ar fi monitorizarea glicemiei.

„Introducerea acestei interdicții va cauza, fără îndoială, nemulțumiri în rândul unor elevi și părinți, dar trebuie să fim pregătiți pentru aceasta”, a explicat psihiatrul dr. Aleksandra Lewandowska pentru Medonet.

Specialistul subliniază că problema principală nu este dispozitivul propriu-zis, ci accesul necontrolat al copiilor la rețelele sociale, aplicațiile de mesagerie și alte resurse online, care le afectează grav sănătatea mintală și dezvoltarea.

Exemplul Norvegiei: rezultate promițătoare

Un exemplu vine din Norvegia, unde multe școli primare au implementat deja restricții privind utilizarea telefoanelor mobile. Rezultatele au fost remarcabile.

„A scăzut semnificativ nivelul de violență între colegi, inclusiv al cyberbullying-ului, cu 43%. În același timp, s-a îmbunătățit starea de sănătate mintală a elevilor, în special în rândul fetelor. Numărul fetelor care au apelat la servicii de psihiatrie a scăzut cu 60%”, a declarat dr. Lewandowska.

De asemenea, renunțarea la telefoane în școală a dus la o îmbunătățire a stării de bine, a rezilienței emoționale și a capacității de a interacționa și colabora cu colegii.

„Pe scurt, elevii se simțeau mai bine, erau mai fericiți. Aceste rezultate sunt esențiale, mai ales că în Polonia se observă o criză în relațiile dintre copii și părinți sau între colegi”, a adăugat specialista.

În plus, interdicția a contribuit la îmbunătățirea concentrării, memoriei de lucru și rezultatelor școlare.

Interdicția telefoanelor mobile nu este suficientă, avertizează dr. Lewandowska

Cu toate acestea, interdicția telefoanelor mobile nu este suficientă, avertizează dr. Lewandowska. Este esențial să fie implementate măsuri educaționale care să dezvolte competențele digitale și sociale ale copiilor.

„Trebuie implicate toate mediile: școala, părinții, specialiștii și chiar elevii. Doar așa putem spera să inversăm acest trend distructiv. De altfel, nici adulții nu sunt imuni la efectele negative ale tehnologiei excesive”, a subliniat ea.

Un studiu realizat de Institutul Cetățeniei Digitale a evidențiat că problema principală a utilizării excesive a dispozitivelor cu ecran de către copii se manifestă acasă. Utilizarea telefoanelor atinge un vârf dimineața, înainte ca aceștia să plece la școală, iar după-amiaza, când revin acasă, utilizarea crește din nou. Astfel, educația în rândul părinților și a altor membri ai familiei este crucială pentru succesul măsurii, subliniază dr. Lewandowska.

Educarea copiilor despre cum să evite capcanele lumii digitale, un aspect important

Un alt aspect important este educarea copiilor despre cum să evite capcanele lumii digitale și cum să se protejeze. Din anul școlar viitor, educația pentru sănătate va deveni obligatorie și va include teme precum igiena digitală, recunoașterea emoțiilor, gândirea critică, identificarea dezinformării și înțelegerea modului în care funcționează algoritmii. În școli sunt deja derulate programe împotriva violenței între elevi, iar Norvegia a investit și ea în astfel de inițiative.

Întrebată dacă măsura nu vine prea târziu, dr. Lewandowska răspunde: „Mai bine mai târziu decât niciodată și mă bucur că am ajuns în acest punct”.

Ea spune că obținerea unui consens politic a fost dificilă, în timp ce numărul tentativelor de suicid și al deceselor prin suicid în rândul copiilor și adolescenților continuă să crească, iar tot mai mulți tineri au nevoie de ajutor psihiatric și psihologic.

Problema nu privește doar sănătatea mintală

„Observăm tot mai des și deteriorarea stării fizice a copiilor și adolescenților, unul dintre cele mai vizibile exemple fiind creșterea supraponderalității și a obezității”, spune specialista.

„Niciun politician, indiferent de orientarea sa, nu poate rămâne surd și orb la ceea ce se întâmplă cu bunăstarea copiilor și adolescenților noștri. Trebuie să existe un moment în care diferitele opțiuni politice găsesc un punct comun. Cred că ne aflăm tocmai într-un asemenea moment și nu pot decât să mă bucur și să sper că va da rezultate”, concluzionează ea.

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