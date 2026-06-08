Iranul continuă să se înarmeze

Raportele de securitate și evaluările serviciilor de informații ale SUA și Israel indică un fapt clar: armistițiul unilateral decretat de Trump pe 8 aprilie a permis Iranului să-și refacă arsenalul militar. Cu sprijinul Rusiei și Chinei, prin rute de aprovizionare terestră, Iranul și-a consolidat capacitățile balistice, având acum circa 70% din puterea sa militară.

Dronele de tip Shahed, considerate cele mai periculoase, au fost reintroduse în arsenal, dovedind capacitatea Iranului de a lovi țări vecine și forțe americane din regiune.

„Reconstrucția arsenalului iranian este o realitate incontestabilă”, confirmă experți citați de Blick.

Iranul continuă să își controleze populația

În februarie, Trump și Israel au justificat atacurile împotriva Iranului prin revoltele interne ale populației iraniene, nemulțumită de condițiile de trai.

„Când vom termina, luați controlul asupra guvernului vostru. Este al vostru. America vine să vă ajute”, declara Trump pe rețelele sociale.

Totuși, represiunea dură a protestelor, soldată cu până la 30.000 de victime conform organizațiilor pentru drepturile omului, a consolidat puterea Gărzilor Revoluționare. Aceștia au exploatat sentimentul patriotic, blocând orice schimbare internă.

Blocajul din Ormuz oferă un avantaj Teheranului

Un punct strategic esențial în acest conflict rămâne Strâmtoarea Ormuz, blocată de Iran de la începutul războiului. Blick subliniază că acest obstacol, care afectează economia globală, oferă Teheranului un avantaj important.

În contextul evenimentelor internaționale majore din luna iunie, inclusiv Cupa Mondială de Fotbal și summitul NATO de la Ankara, o eventuală lovire a unui vas american în Ormuz ar putea declanșa o criză diplomatică globală.

Teheranul mizează pe natura impulsivă a lui Donald Trump

Iranul așteaptă cu răbdare, profitând de natura impulsivă a lui Trump, care preferă soluții rapide. Liderii iranieni, conștienți de riscurile unor noi atacuri americane și israeliene, au adoptat măsuri de precauție stricte.

„Iranul joacă la temporizare, încercând să adâncească ruptura dintre SUA și Israel”, se arată în analiza Blick. Obiectivele Israelului – răsturnarea regimului iranian, distrugerea complexului militaro-nuclear și oprirea sprijinului pentru Hezbollah – rămân neîndeplinite.

Trump, însă, caută o singură victorie, ceea ce poate deschide calea negocierilor.

Agenda politică încărcată a lui Trump

În timp ce tensiunile cresc, Trump se confruntă cu o agendă politică încărcată. Cupa Mondială începe pe 11 iunie, urmată de aniversarea sa pe 14 iunie, summitul G7 la Evian pe 15-16 iunie și summitul NATO la Ankara în iulie.

În acest context, o escaladare a conflictului în Ormuz ar putea avea consecințe grave asupra imaginii sale internaționale.

„Un incident naval în Ormuz ar fi coșmarul lui Trump”, concluzionează Blick.

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