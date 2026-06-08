Biletele vor fi disponibile începând cu luna iulie, iar zborurile vor debuta pe 17 decembrie 2026, cu patru frecvenţe săptămânale.

„Semnarea acordului de codeshare cu Etihad Airways marchează o etapă importantă în consolidarea rolului TAROM de conectare a României la marile reţele internaţionale de transport aerian. Pentru pasagerii noştri, acest parteneriat înseamnă acces mai facil către destinaţii intercontinentale şi o experienţă de călătorie construită în jurul predictibilităţii, al confortului şi al continuităţii pe întregul itinerar”, a declarat directorul general al TAROM, Bogdan Costaş, într-un comunicat oficial.

Parteneriatul extinde conectivitatea pentru pasagerii TAROM, oferind legături între principalele oraşe din România (Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Oradea, Baia Mare, Suceava, Timişoara) şi Europa (Belgrad, Budapesta, Chişinău, Sofia) cu destinaţiile deservite de Etihad.

Prin intermediul huburilor din Bucureşti şi Abu Dhabi, călătorii vor avea acces către destinaţii populare din Orientul Mijlociu, Africa, Asia şi Australia.

De asemenea, acest acord aduce beneficii importante pentru pasagerii români. Aceştia vor putea călători cu un singur bilet pe întregul traseu, vor beneficia de check-in direct până la destinaţia finală, iar bagajele vor fi transferate automat.

„Parteneriatul cu TAROM oferă companiei Etihad o ancorare strategică în Europa de Est, prin intermediul unui operator naţional cu o istorie de peste şapte decenii în aviaţia europeană şi o reţea consolidată ce acoperă întreaga ţară. Lansarea acestui parteneriat înaintea zborurilor noastre directe către Bucureşti ne permite să intrăm pe o piaţă cu o creştere rapidă, beneficiind de o acoperire semnificativă încă din prima zi”, a declarat Arik De, Chief Revenue and Commercial Officer al Etihad Airways, potrivit Agerpres.

Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite, devine astfel o poartă de acces pentru pasagerii români către atracţii turistice emblematice precum Marea Moschee Sheikh Zayed, Districtul Cultural Saadiyat sau plajele de pe malul Golfului Arab.

Totodată, din Abu Dhabi, călătorii pot ajunge cu uşurinţă în cele mai importante destinaţii de pe alte continente.

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