La scurt timp după divorțul de Andreea Ibacka, Cabral a publicat pe rețelele sociale un mesaj sincer despre provocările și lecțiile pe care le trăiește în această etapă a vieții. Fără să facă referire directă la separare, prezentatorul a vorbit despre imperfecțiune, vulnerabilitate și despre sprijinul pe care îl găsește în familie.

Cabral mesajIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 11

Cabral, mesaj sincer după divorțul de Andreea Ibacka

După anunțul divorțului de Andreea Ibacka, Cabral a ales să păstreze discreția și să evite declarațiile despre motivele separării sau despre schimbările din viața sa personală.

Recent, prezentatorul TV a publicat pe Instagram un mesaj care a atras atenția comunității sale online. Textul, scurt, dar încărcat de emoție, oferă o perspectivă asupra modului în care privește această perioadă și asupra lecțiilor pe care le învață zi de zi.

În postarea sa, Cabral vorbește despre imperfecțiune, încercări și puterea de a merge mai departe, chiar și atunci când lucrurile nu sunt simple.

„Imperfect. Căutând, încercând. Sprijin pentru Inoke, Namiko și Tiago. Și sprijinit de ei. Cu ei. Mai greșesc. Mai încurc. Mai cred că le știu. Pe toate. Apoi viața îmi demonstrează elegant, că nu. Am zile în care mă simt puternic și zile în care mă țin din inerție. Zile în care sunt eu cel care se ridică și zile în care sunt ridicat”, a scris Cabral pe contul său de Instagram.

O perioadă de reflecție și schimbare

Fără să facă referire directă la divorț, mesajul transmis de prezentator lasă să se înțeleagă că traversează o perioadă de reflecție profundă.

Cabral vorbește deschis despre momentele în care se simte puternic, dar și despre zilele în care are nevoie de sprijin. În centrul mesajului său se află copiii săi, Inoke, Namiko și Tiago, pe care îi consideră atât o sursă de motivație, cât și un sprijin important.

Postarea a fost apreciată de numeroși urmăritori, care au remarcat sinceritatea și naturalețea cu care prezentatorul a ales să vorbească despre realitatea din spatele imaginii publice.

Divorțul dintre Cabral și Andreea Ibacka a surprins lumea mondenă

Anunțul separării dintre Cabral și Andreea Ibacka a fost una dintre cele mai discutate vești din showbizul românesc.

După 18 ani de relație și 15 ani de căsnicie, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate. Considerați mult timp unul dintre cele mai solide și discrete cupluri din lumea mondenă, aceștia au explicat că despărțirea nu a fost cauzată de scandaluri sau infidelități.

Potrivit declarațiilor făcute de cei doi, relația s-a schimbat în timp, iar la un moment dat au realizat că s-au îndepărtat unul de celălalt.

Copiii rămân prioritatea principală

Atât Cabral, cât și Andreea Ibacka au transmis că vor continua să fie o echipă atunci când vine vorba despre creșterea copiilor lor.

Cei doi au subliniat că familia rămâne pe primul loc și că își doresc să le ofere copiilor stabilitate și echilibru, în ciuda schimbărilor din plan personal.

În acest context, mesajul publicat de Cabral a fost interpretat de mulți dintre urmăritorii săi drept o reflecție sinceră asupra perioadei pe care o traversează și asupra modului în care încearcă să își regăsească echilibrul după una dintre cele mai importante schimbări din viața sa.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
E știrea care zguduie politica! Numele de ministru pe care niciun român nu s-ar fi așteptat să-l vadă pe lista pentru viitorul Guvern. Valuri de reacții după ce s-a aflat
Viva.ro
E știrea care zguduie politica! Numele de ministru pe care niciun român nu s-ar fi așteptat să-l vadă pe lista pentru viitorul Guvern. Valuri de reacții după ce s-a aflat
Cea mai bogată româncă din lume a născut al treilea copil: „Prin harul lui Dumnezeu, mama și bebelușul sunt sănătoși”. Cu ce se ocupă, de fapt, Anca Verma și cine este soțul ei / FOTO
Unica.ro
Cea mai bogată româncă din lume a născut al treilea copil: „Prin harul lui Dumnezeu, mama și bebelușul sunt sănătoși”. Cu ce se ocupă, de fapt, Anca Verma și cine este soțul ei / FOTO
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
Elle.ro
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
gsp
Denis Alibec s-a căsătorit cu fosta gimnastă. Detaliul scos în evidență de rochia de mireasă
GSP.RO
Denis Alibec s-a căsătorit cu fosta gimnastă. Detaliul scos în evidență de rochia de mireasă
Noul clasament WTA: locul Soranei Cîrstea după sfertul de la Roland Garros + Salt de 93 de locuri!
GSP.RO
Noul clasament WTA: locul Soranei Cîrstea după sfertul de la Roland Garros + Salt de 93 de locuri!
Parteneri
O zodie ajunge putred de bogată zilele următoare! Adio, lipsuri și sărăcie, nu va mai strânge cureaua! Camelia Pătrășcanu, predicție fantastică pentru o singură zodie! VALURI de bani pentru acest nativ, care se îmbogățește peste noapte
Libertateapentrufemei.ro
O zodie ajunge putred de bogată zilele următoare! Adio, lipsuri și sărăcie, nu va mai strânge cureaua! Camelia Pătrășcanu, predicție fantastică pentru o singură zodie! VALURI de bani pentru acest nativ, care se îmbogățește peste noapte
HOROSCOP săptămânal: Valuri de bani pentru 3 zodii, se îmbogățesc nesperat de mult până pe 14 iunie!
Avantaje.ro
HOROSCOP săptămânal: Valuri de bani pentru 3 zodii, se îmbogățesc nesperat de mult până pe 14 iunie!
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă
Tvmania.ro
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă

Eugen Tomac, premier desemnat

Dominic Fritz spune care este planul B al lui Nicușor Dan dacă Guvernul Tomac va fi respins
Politică 17:04
Dominic Fritz spune care este planul B al lui Nicușor Dan dacă Guvernul Tomac va fi respins
Eugen Tomac discută cu PNL, PSD și USR pentru a le convinge să voteze un guvern tehnocrat. Ilie Bolojan: „Un astfel de guvern nu poate duce la capăt reformele”
LiveText
Politică 16:28
Eugen Tomac discută cu PNL, PSD și USR pentru a le convinge să voteze un guvern tehnocrat. Ilie Bolojan: „Un astfel de guvern nu poate duce la capăt reformele”
Parteneri
Savantul român din SUA care rescrie tratamente pentru boli grave. Cum atacă algoritmii săi bacteriile ucigașe și tumorile
Adevarul.ro
Savantul român din SUA care rescrie tratamente pentru boli grave. Cum atacă algoritmii săi bacteriile ucigașe și tumorile
Florinel Coman revine la FCSB? Adrian Ilie i-a dat un sfat categoric febleții lui Gigi Becali: „Așa ar fi mai bine pentru el”
Fanatik.ro
Florinel Coman revine la FCSB? Adrian Ilie i-a dat un sfat categoric febleții lui Gigi Becali: „Așa ar fi mai bine pentru el”
Petrolul atinge 96 dolari pe baril după atacul din Iran. Cum reacționează piețele
Financiarul.ro
Petrolul atinge 96 dolari pe baril după atacul din Iran. Cum reacționează piețele
Parteneri
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 4 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Elle.ro
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 4 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Detalii neștiute din trecutul lui Demeter Andras Istvan, fostul Ministru al Culturii, care a demisionat. Ce s-a aflat despre relația lui cu Maia Morgenstern și câți copii au împreună
Unica.ro
Detalii neștiute din trecutul lui Demeter Andras Istvan, fostul Ministru al Culturii, care a demisionat. Ce s-a aflat despre relația lui cu Maia Morgenstern și câți copii au împreună
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!
Viva.ro
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!

Monden

Cabral, mesaj emoționant după divorțul de Andreea Ibacka. Ce a mărturisit prezentatorul despre perioada prin care trece
Stiri Mondene 17:48
Cabral, mesaj emoționant după divorțul de Andreea Ibacka. Ce a mărturisit prezentatorul despre perioada prin care trece
Daniela Nane și Adela Popescu revin pe micile ecrane. Primele imagini din serialul de la PRO TV în care joacă actrițele: „Fără urmă”
Stiri Mondene 17:38
Daniela Nane și Adela Popescu revin pe micile ecrane. Primele imagini din serialul de la PRO TV în care joacă actrițele: „Fără urmă”
Parteneri
Ce imagini! Elena Mogîldea a plâns în hohote de fericire la altar, la nunta religioasă cu Bubu Cernea! Evenimentul a adunat toate vedetele din showbiz, iar mireasa a atras toate privirile
TVMania.ro
Ce imagini! Elena Mogîldea a plâns în hohote de fericire la altar, la nunta religioasă cu Bubu Cernea! Evenimentul a adunat toate vedetele din showbiz, iar mireasa a atras toate privirile
Prima insulă guvernată de AI, cu "lideri" inspiraţi din figuri emblematice. 12.000 de oameni s-au înscris deja
ObservatorNews.ro
Prima insulă guvernată de AI, cu "lideri" inspiraţi din figuri emblematice. 12.000 de oameni s-au înscris deja
Video de senzație cu apariția-bombă de la nunta anului! Așa ceva n-a mai existat! Ce imagini! Ce petrecere! Ce invitați! Toată crema showbizului românesc s-a adunat la nunta lui Bubu Cernea, iar atmosfera a explodat după lăsarea serii! Horia Brenciu a făcut show total
Libertateapentrufemei.ro
Video de senzație cu apariția-bombă de la nunta anului! Așa ceva n-a mai existat! Ce imagini! Ce petrecere! Ce invitați! Toată crema showbizului românesc s-a adunat la nunta lui Bubu Cernea, iar atmosfera a explodat după lăsarea serii! Horia Brenciu a făcut show total
Parteneri
Americanii au comis-o! Cum le-au „botezat” pe starurile Angliei: au nimerit un singur jucător
GSP.ro
Americanii au comis-o! Cum le-au „botezat” pe starurile Angliei: au nimerit un singur jucător
Gabi Tamaș a câștigat Survivor 2026 cu o diferență zdrobitoare » A plecat acasă cu o mică avere
GSP.ro
Gabi Tamaș a câștigat Survivor 2026 cu o diferență zdrobitoare » A plecat acasă cu o mică avere
Parteneri
Filmările groazei pe plaja de la Marea Neagră! Turiștii evacuați au rupt-o la fugă când a sunat alarma
Mediafax.ro
Filmările groazei pe plaja de la Marea Neagră! Turiștii evacuați au rupt-o la fugă când a sunat alarma
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
StirileKanalD.ro
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
Ce se întâmpla în viața medicului rezident găsit mort la Spitalul Floreasca! Lovitura pe care o primise cu două săptămâni înainte de moarte
Wowbiz.ro
Ce se întâmpla în viața medicului rezident găsit mort la Spitalul Floreasca! Lovitura pe care o primise cu două săptămâni înainte de moarte
Promo
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Advertorial
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Adenomul de prostată - de la diagnostic la tratament
Advertorial
Adenomul de prostată - de la diagnostic la tratament
Parteneri
Medic rezident găsit fără viață în Spitalul Floreasca. Care ar fi cauza morții. Alexandru Rogobete: „Dumnezeu să te odihnească în pace, drag coleg”
Wowbiz.ro
Medic rezident găsit fără viață în Spitalul Floreasca. Care ar fi cauza morții. Alexandru Rogobete: „Dumnezeu să te odihnească în pace, drag coleg”
Ți se rupe sufletul. Ce a postat soția medicului găsit mort la Floreasca cu doar două zile înaintea tragediei
Redactia.ro
Ți se rupe sufletul. Ce a postat soția medicului găsit mort la Floreasca cu doar două zile înaintea tragediei
Adrian Cuculis, detaliu sfâșietor despre cazul băiețelului sfâșiat de câini la Buzău: „Mama a fost cea care l-a resuscitat prima dată”
KanalD.ro
Adrian Cuculis, detaliu sfâșietor despre cazul băiețelului sfâșiat de câini la Buzău: „Mama a fost cea care l-a resuscitat prima dată”

Politic

Dominic Fritz spune care este planul B al lui Nicușor Dan dacă Guvernul Tomac va fi respins
Politică 17:04
Dominic Fritz spune care este planul B al lui Nicușor Dan dacă Guvernul Tomac va fi respins
Eugen Tomac discută cu PNL, PSD și USR pentru a le convinge să voteze un guvern tehnocrat. Ilie Bolojan: „Un astfel de guvern nu poate duce la capăt reformele”
LiveText
Politică 16:28
Eugen Tomac discută cu PNL, PSD și USR pentru a le convinge să voteze un guvern tehnocrat. Ilie Bolojan: „Un astfel de guvern nu poate duce la capăt reformele”
Parteneri
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
ZiaruldeIasi.ro
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
Universitatea Craiova o devansează pe FCSB și devine cea mai valoroasă echipă din SuperLiga. Cine este cel mai scump fotbalist din lot
Fanatik.ro
Universitatea Craiova o devansează pe FCSB și devine cea mai valoroasă echipă din SuperLiga. Cine este cel mai scump fotbalist din lot
Orașul din România unde o toaletă roz a stârnit revoluție pe Internet: Cum stai și ce faci cu punga?
Spotmedia.ro
Orașul din România unde o toaletă roz a stârnit revoluție pe Internet: Cum stai și ce faci cu punga?