Mesajul transmis de Cătălina Poiană

„O să mă întrebați ce se poate schimba. Ceea ce am spus de la începutul acestui mandat, și anume o lege a profesiei medicale. Necesitatea unei legi a profesiei medicale am adus-o în atenția decidenților, în atenția opiniei publice încă de la începutul acestui mandat. (…) Spuneam că în Colegiul Medicilor trebuie făcută o serie întreagă de modernizări și că aceste lucruri se vor putea face cu precădere în momentul în care vom vorbi despre o nouă lege a profesiei medicale”, a spus Cătălina Poiană, într-o conferință de presă, relatează Agerpres.

De asemenea, aceasta a transmis că trebuie cuantificate și clarificate mai bine rolul, atribuțiile și instrumentele pe care Colegiul Medicilor din România le are la îndemână pentru a face lucruri concrete.

După părerea sa, este foarte importantă activitatea medicilor rezidenți, cărora trebuie să li se acorde respectul profesional și să li se asigure condiții pentru formarea personală, dar și mentori în scopul călăuzirii pașilor.

„Este foarte importantă activitatea medicilor rezidenți, pentru că fără ei nu putem să consolidăm viitorul profesiei medicale și dacă vrem ca tinerii să rămână în România și să profeseze în această țară, cred că trebuie să le oferim ceva mai mult decât cuvinte și vorbe frumoase.

Trebuie într-adevăr să le acordăm respectul profesional, trebuie să le asigurăm condițiile clare de formare profesională, cadrul în care să-și desfășoare activitatea și mai ales mentori care să le călăuzească pașii și modele reale de conduită profesională și umană în ceea ce privește viitorul pe care vrem să-l clădim pentru ei”, a transmis președinta CMR.

Conform acesteia, procesul gărzilor va fi profund alterat în situația în care nu se vor respecta cerințele corpului medical de modificare a Legii salarizării, proiect „care amputează grav activitatea legată de gărzi a personalului medical”.

Aceasta a evidențiat că atunci când sunt luate decizii, trebuie ascultat și punctul de vedere al medicilor rezidenți.

„În ceea ce privește medicii rezidenți, cred că este foarte important să nu vorbim despre ei de la distanță, ci trebuie să vorbim alături de ei, împreună cu ei și să ascultăm întotdeauna și punctul lor de vedere”, a mai spus aceasta.

Medic rezident, mort la Spitalul Floreasca

Alexandru Neacșu, un medic rezident în anul V la specializarea Medicină de Urgență, în vârstă de 32 de ani, a fost găsit mort în toaleta Spitalului Clinic de Urgență Floreasca din București. Tragicul eveniment a avut loc sâmbătă, 6 iunie 2026, la scurt timp după ce tânărul doctor intrase în tură pentru a-și efectua garda. Moartea tânărului rezident vine într-un context tot mai îngrijorător pentru sistemul medical românesc.

Potrivit unor date centralizate de Adrian Istudor, antreprenor și inginer în domeniul aparaturii medicale, cel puțin 46 de medici din România și-au pierdut viața în timpul gărzilor sau imediat după acestea.

Lista medicilor români decedați în timpul gărzii sau imediat după:

Dr. Ștefania Szabo – director medical și chirurg, Spitalul Județean Buzău (2025)

Dr. Emanuel Mirel Luca – rezident, Iași (2025)

Dr. Gabriela Ștefănescu – gastroenterolog, Spitalul „Sf. Spiridon” Iași / București (2024)

Dr. Carmina Schaas – obstetrică-ginecologie, Maternitatea „Cuza Vodă” Iași (2023)

Dr. Lucian Popescu – neurolog, București (2023)

Dr. Ionela Tănase – pediatru, Târgu Mureș (2024)

Dr. Roxana Moldovanu – rezident ATI, Cluj-Napoca (2025)

Dr. Cosana Claiciu – cardiolog, Spitalul Județean Arad (2018)

Dr. Adrian Fronea – ATI, Spitalul „Sf. Ioan” București (2018)

Dr. Marius Dan Roșoreanu – pediatru, Lipova (2018)

Dr. Grigore Lupescu – cardiolog, Spitalul Județean Târgu Jiu (2018)

Dr. Marlena Ștefan – ATI/SMURD Galați (2016)

Dr. Gabriel Jilavu – ortoped, Botoșani (2012)

Dr. Ionel Botezatu – radiolog, Iași (2012)

Dr. Cosmin Giubelan – chirurg, Târgu Jiu (2008)

Dr. Ovidiu Lucian Bumbea – psihiatru, Alba Iulia (2010)

Dr. Viorica Moglan – ATI, Roman (2003)

Dr. Szénpeteri [prenume necunoscut] – UPU, Bistrița (2010)

Dr. Adrian Stelian Comăniciu – chirurg, Sibiu (2006)

Dr. Iosif Sass – infecționist, Mediaș (2013)

Dr. Silviu Gotea – UPU, Târgoviște (2016)

Dr. Horia Georgescu – chirurg generalist, București (2015)

Dr. Mugur Timofte – chirurg, Slobozia (2008)

Dr. Mariana Popescu – medic de familie, Brașov (2018)

Dr. Sorin Ionescu – chirurg, Cluj (2018)

Dr. Radu Bălan – internist, Timișoara (2018)

Dr. Emilia Dumitrescu – pediatru, Pitești (2018)

Dr. Liviu Marin – cardiolog, București (2018)

Dr. Florin Gheorghe – ATI, Galați (2018)

Dr. Vasile Anton – chirurg, Craiova (2018)

Dr. Ioana Stoica – neonatolog, Iași (2018)

Dr. Cristian Dobrescu – ortoped, Brașov (2018)

Dr. Dan Cojocaru – medic de familie, Bacău (2018)

Dr. Alina Dobre – rezident, Constanța (2018)

Dr. Mihai Ionescu – neurolog, Suceava (2018)

Dr. Raluca Marinescu – pediatru, București (2018)

Dr. Tudor Gheorghe – radiolog, Cluj (2018)

Dr. Oana Popa – ATI, Târgu Mureș (2018)

Dr. Nicolae Voicu – internist, Buzău (2018)

Dr. Gabriela Enache – medic de familie, Iași (2018)

Dr. Valentin Moldovan – chirurg, Oradea (2018)

Dr. Camelia Stoian – medic de urgență, Timișoara (2018)

Dr. Dan Mihăilescu – ortoped, Galați (2018)

Dr. Irina Dumitrescu – neonatolog, București (2018)

Dr. Florentina Ilie – pediatru, Constanța (2018)

Dr. Viorel Filip – Chirurgie Generală, Iași (2012)

Printre cele mai cunoscute cazuri se numără cel al medicului Ștefania Szabo, chirurg și director medical al Spitalului Județean Buzău. Aceasta a fost găsită fără suflare în camera de gardă, în octombrie 2025, după o tură extrem de solicitantă.

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