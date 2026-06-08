Rămas fără garanții ferme de susținere, Tomac își apără pe post planul economic bazat pe zero taxe noi în 2026, atragerea fondurilor din PNRR și înființarea unui post de vicepremier pentru digitalizare.

Începutul emisiunii este dedicat copilăriei lui Tomac, născut în Republica Moldova, moderatorul însistând pe poveștile acelei perioade. „Sunt născut în Basarabia și provin dintr-o familie de români. Am locuit foarte aproape de graniță… Plecam desculț spre frontieră și priveam cu ură granița cu sârmă ghimpată. Prima dată am trecut granița în patria mamă la 12 ani când am fost să vizitez Putna”, spune premierul desemnat care punctează că are cetățenia română și pe cea a Republicii Moldova.

De ce crede Tomac că trebuie votat repede guvernul său

Eugen Tomac explică de ce guvernul său tehnocrat trebuie votat de partide, argumentând că instalarea unui executiv este urgentă pe fondul războiului de la granițe și al problemelor economice.

Premierul desemnat a subliniat că vrea să convingă liderii politici să facă compromisul necesar pentru a asigura o guvernare funcțională în aceste momente grele.

De ce avem nevoie de un guvern tehnocrat? Fiindcă partidele nu au fost în stare să își depășească agenda politică proprie, spune Tomac.

PNRR, obiectivul major al unui posibil guvern tehnocrat

Atratgerea fondurilor din PNRR va fi prioritatea zero a noul guvern, a reiterat acesta: „Noi ne-am angajat la forurile europene că vom atrage 20 de miliarde de euro ca să-i injectăm în economie, dar nu am reușit să atragem mai mult de 10 miliarde, iar pe 21 august va fi termenul limită pentru semnarea de contracte”.

Cum ar putea accelera un partid tehnocrat atragerea de fonduri din PNRR? Tomacevită un răspuns concret și spune doar banalități: „vom lucra 7 zile din șapte, cerem seriozitate și venim cu expertiză”.

Despre „Legea salarizării”, Tomac spune că nu este bine făcută și promite discuții cu toate categoriile sociale. „Nu sunt de acord cu creșterea salariilor doar pentru anumite categorii”, a spus acesta.

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