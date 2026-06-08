Medic și asistentă fără avize de liberă practică

Medici fără aviz de liberă practică, teste psihologice efectuate în absența psihologilor și acuzații de violență la locul de muncă sunt doar câteva dintre problemele semnalate în memorii trimise conducerii Metrorex și autorităților competente, potrivit Club Feroviar.

Unul dintre cele mai grave aspecte dezvăluite este activitatea ilegală a unui medic care ar fi lucrat peste un deceniu fără aviz de liberă practică.

Mai mult, o asistentă angajată încă din 2001 nu ar fi deținut la acea vreme certificatul necesar din partea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

În urma denunțului, se fac cercetări în cauză de către Secția 8 Poliție, prin dispoziția Parchetului de pe lângă Judecătoria sectorului 2), pentru suspiciunea de obținere frauduloasă a certificatului de membru al Ordinului, pentru a putea obține ulterior avizul de liberă practică.

Testări psihologice în absența specialiștilor

Un alt punct din reclamație vizează activitatea psihologilor Serviciului de Medicina Muncii. Unul dintre aceștia, angajat în august 2018, a lucrat peste un an fără aviz de liberă practică, perioadă în care avizele psihologice au fost semnate de ceilalți colegi. În plus, niciun psiholog din cadrul Metrorex nu are specializare în psihologia transporturilor, necesară în acest domeniu.

De asemenea, potrivit acuzațiilor, testările psihologice pentru angajați cu responsabilități în siguranța circulației s-ar fi efectuat în perioade în care psihologii erau în concediu. În locul lor, două registratoare medicale ar fi realizat testele, iar dosarele ar fi fost ulterior parafate de un psiholog revenit din concediu.

Acuzații de violență la locul de muncă

Un alt medic din cadrul serviciului este acuzat de colegi de absențe nemotivate, dar și de comportament inadecvat, inclusiv violență verbală și fizică. În urma unui raport întocmit, s-a dispus o anchetă disciplinară.

Cu toate acestea, la mai bine de opt luni de la demararea investigației, nu există încă un verdict oficial.

Ce spune conducerea Metrorex

Directorul general al Metrorex, Mariana Miclăuș, a confirmat pentru Club Feroviar că instituția desfășoară o anchetă internă, alături de alte instituții de stat.

„Totodată, există procese pe rol având ca obiect o parte din aspectele sesizate. Având în vedere că aceste anchete/procese sunt în derulare, nu vă putem oferi informații suplimentare până la finalizarea acestora”, se arată în răspunsul conducerii companiei.

Serviciul de Medicina Muncii din cadrul Metrorex numără 15 angajați, dintre care doar șapte sunt cadre medicale, inclusiv medici și psihologi. În aprilie 2026, fondul lunar de salarii pentru acest personal s-a ridicat la 107.548 lei. Conform calculelor, salariul mediu net pentru acești angajați este de 8.988 lei.

În ciuda problemelor semnalate, Mariana Miclăuș apără decizia de a menține acest serviciu în cadrul companiei, justificând-o prin specificul riscurilor profesionale întâlnite la Metrorex.

„Activitatea Metrorex S.A. implică riscuri profesionale deosebite: lucru în subteran, lucrul la înălțime, înaltă tensiune, ture de noapte, responsabilități în siguranța transporturilor. Medicul de medicina muncii din cadrul Serviciului SSM, Medical și Condiții de Muncă cunoaște în detaliu aceste riscuri, pe când un serviciu extern de medicina muncii oferă servicii standardizate și nu înțelege complexitatea și specificul activității din cadrul Metrorex S.A”, se arată în răspuns.

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