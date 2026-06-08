Un exemplu notabil este producția sud-coreeană de pe Netflix, „Culinary Class Wars”, al cărei al doilea sezon s-a încheiat pe 13 ianuarie 2026. Conform datelor furnizate de platforma de rezervări CatcliTable și citate de publicația Travel and Tour World, rezervările la restaurantele participante la emisiune au crescut, în medie, cu 303% în primele cinci săptămâni de la lansarea noii serii, comparativ cu perioada anterioară.

Emisiunile culinare influențează turismul

Emisiunea „Culinary Class Wars„ reunește bucătari talentați în două grupuri distincte: „Lingurile Negre”, reprezentând maeștrii ascunși ai artei culinare, și „Lingurile Albe”, format din elite gastronomice consacrate.

Această divizare reflectă perfect diferențele culturale dintre vânzătorii de mâncare stradală tradițională și restaurantele de lux, cu stele Michelin. Potrivit unui raport al Travel and Tour Worl», emisiunea a inspirat telespectatorii să exploreze ambele extreme ale spectrului culinar, crescând cererea pentru experiențe gastronomice autentice.

Tinerii, motorul principal al turismului gastronomic

Conform unui studiu realizat de Euromonitor International pentru regiunea Asia-Pacific în 2025, generațiile tinere, precum milenialii (născuți între 1981 și 1996) și Generația Z (născuți după 1996), sunt tot mai atrase de călătoriile care oferă o imersiune culturală profundă prin intermediul gastronomiei locale.

„Am fost recent la Seul și a fost aproape imposibil să găsesc o masă la restaurantele promovate de emisiunea respectivă”, a declarat Dawn Teo, director general al Amara Holdings din Singapore, subliniind impactul major pe care televiziunea l-a avut asupra turismului local.

Strategii naționale pentru dezvoltarea turismului culinar

Guvernele din Asia, inclusiv Coreea de Sud, răspund acestor schimbări, integrând turismul culinar în strategiile lor de dezvoltare economică. Ministerul Culturii, Sportului și Turismului din Coreea de Sud a anunțat, în decembrie 2025, că turismul culinar va deveni o prioritate națională în planul de dezvoltare pentru 2026.

Această mișcare strategică reflectă o recunoaștere globală a faptului că gastronomia locală poate fi un motor economic puternic și un instrument eficient pentru promovarea imaginii unei națiuni.

Singapore și Japonia sunt alte exemple de succes în atragerea turiștilor prin experiențe culinare. Conform Singapore Tourism Board, în perioada ianuarie-septembrie 2025, veniturile din turismul gastronomic au crescut cu 15% față de aceeași perioadă din 2024, în ciuda unei creșteri modeste de doar 2,3% a numărului total de turiști.

În Japonia, 82% dintre turiștii străini au menționat că degustarea mâncărurilor tradiționale japoneze a fost o prioritate pe itinerariul lor în 2024, un salt semnificativ față de 70% în 2015.

Recalibrarea strategiilor de ospitalitate în Asia

Marile lanțuri hoteliere au început să își regândească strategiile pentru a răspunde cererii tot mai mari pentru experiențe culinare deosebite. Potrivit raportului „2025 Trends Report” publicat de Hilton, un turist internațional din cinci călătorește acum special pentru a descoperi noi restaurante sau experiențe culinare unice.

De asemenea, 60% dintre turiștii din segmentul de lux își aleg cazarea în funcție de calitatea restaurantelor din incinta hotelurilor.

Candice D’Cruz, vicepreședinte al brandurilor de lux Hilton pentru regiunea Asia-Pacific, a subliniat că restaurantele din hoteluri trebuie să fie gestionate ca entități independente, atrăgând atât oaspeți locali, cât și internaționali.

„Consumatorii moderni își doresc o experiență completă, de la utilizarea ingredientelor regionale de sezon la prezentarea în vesela artizanală”, a explicat aceasta.

Tradiție versus inovație în gastronomie

Analiștii pieței subliniază importanța echilibrului între experiențele gastronomice de lux și cele tradiționale. Erik Wolf de la World Food Travel Association a observat că majoritatea turiștilor internaționali nu frecventează în mod regulat restaurante de lux, iar dependența exclusivă de recunoașterea prin stele Michelin poate să îndepărteze anumite segmente de consumatori.

Exemple precum Hawker Chan din Singapore, care a primit o stea Michelin în 2016 pentru mâncarea sa accesibilă, demonstrează că excelența culinară poate fi recunoscută la toate nivelurile de preț.

Conservarea patrimoniului culinar

În Singapore, Eric Neo, director culinar la Capella Singapore, susține că „fine dining-ul se concentrează pe povestiri detaliate și intenție artistică, în timp ce restaurantele casual pun accent pe rapiditate și satisfacerea nevoilor imediate”.

În acest context, Capella Singapore organizează tururi de piață ghidate de bucătari profesioniști, care ajută oaspeții să aleagă ingrediente locale pentru a pregăti împreună preparate tradiționale.

De asemenea, se încurajează inițiativele educaționale transfrontaliere. De exemplu, Edward Lee, un bucătar coreean-american și participant la „Culinary Class Wars”, a fost invitat în august 2025 în Singapore pentru a susține o cină festivă, oferind bucătarilor locali oportunitatea de a învăța noi tehnici și perspective.

Erik Wolf avertizează asupra importanței păstrării tradițiilor culinare în fața tendințelor moderne media.

„Nu trebuie să uităm rolul vital pe care l-au avut femeile în conservarea rețetelor tradiționale și a tehnicilor culinare”, a spus acesta.

Agricultura și conservarea semințelor ar trebui să rămână elemente centrale în povestea gastronomiei, pentru a asigura autenticitatea și sustenabilitatea turismului culinar în viitor.

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