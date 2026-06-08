Care e situația, de fapt

Reamintim, rafinăria Petrotel de lângă Ploiești este deținută de grupul rus Lukoil, supus sancțiunilor americane din cauza invadării Ucrainei de către Rusia.

Activele internaționale ale Lukoil sunt scoase la vânzare, iar presa a scris că fondul american Carlyle ar fi ajuns la un acord pentru achiziția acestora.

Petrotel este una din cele patru rafinării ale țării noastre și reprezintă 21% din capacitatea de rafinare a României. Concomitent, Lukoil are o rețea de 321 de benzinării în țara noastră.

Rafinăria Petrotel a intrat în mentenanță la finalul anului trecut, și, deși aceasta a fost terminată, unitatea nu a fost încă repornită.

România a impus în februarie supravegherea extinsă asupra companiilor Lukoil din România.

Intențiile lui Ivan au rămas vorbe

În luna aprilie, Bogdan Ivan, ministrul PSD al Energiei, anunța că rafinăria Petrotel ar putea fi redeschisă în 45 de zile, după ce România ar fi obținut derogări de la sancțiunile americane.

Un document oficial în acest sens nu apare pe site-ul OFAC, oficiul din cadrul Trezoreriei SUA care menține și urmărește cadrul privind sancțiunile americane.

În schimb, OFAC a prezentat un document separat pentru activitățile Lukoil din Bulgaria.

Acuzațiile lui Peiu

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, acuză Guvernul că nu a repornit rafinăria, ceea ce mai departe avantajează traderii care fac importuri de benzină, motorină și ulei.

„Guvernul ține artificial închisă o rafinărie care reprezintă 21% din capacitatea de rafinare a țițeiului din țară. În tot acest timp, anumite firme importă cantitatea de combustibili care s-ar fi putut produce la Petrotel, iar alte firme vând pe piața europeană uleiurile care s-ar fi putut exporta de la Petrotel.

Cine are interesul să țină închisă a treia rafinărie a țării, deși guvernul a numit consiliul de supraveghere al Lukoil și controlează tot ce se produce/vinde acolo, inclusiv cele 321 de benzinării ale companiei?”, a scris Peiu pe Facebook.

Guvernul arată spre Lukoil

Guvernul condus de Ilie Bolojan, între timp demis prin moțiune de cenzură, susține că a făcut demersurile necesare, iar în urma acestora a existat scrisoarea din 14 aprilie a Departamentului Trezoreriei din cadrul administrației SUA.

Aceasta menționează o serie de excepții până pe 29 octombrie 2026.

Numai că Lukoil susține că acest document nu este suficient.

„În ciuda acestei scrisori, reprezentanții Lukoil Petrotel au insistat că nu este suficient și că ar avea nevoie de o licență OFAC, transmițând în acest sens o scrisoare în 14 mai către Ministerul Energiei, demers care a fost mai departe comunicat către partenerii americani”, se arată în răspunsul Guvernului.

Scrisoarea vorbește de mentenanță și închidere

De ce nu este suficient? Scrisoarea nu menționează explicit operarea rafinăriei și producerea de carburanți.

Documentul menționează că sancțiunile nu se aplică la operațiunile de mentenanță și de închidere treptată.

„Având în vedere evoluțiile recente de pe piețele globale de energie și demersurile întreprinse de Guvernul României cu privire la supravegherea entităților Lukoil în România, OFAC confirmă că persoanele non-SUA, inclusiv instituțiile financiare non-SUA, nu ar fi expuse sancțiunilor secundare ale SUA în temeiul E.O. 14024 pentru angajarea în tranzacții care sunt în mod obișnuit incidente și necesare pentru întreținerea sau închiderea treptată a operațiunilor, contractelor sau altor acorduri ale Lukoil România sau Petrotel-Lukoil”

Scrisoarea Trezoreriei SUA

Reamintim că Bulgaria a obținut o derogare explicită pentru operațiunile Lukoil din țara de la sud de Dunăre, care apare distinct pe site-ul OFAC. Un document similar nu există pentru România, ci doar scrisoarea primită din partea Trezoreriei.

Ping-pong

„Guvernul României nu poate redeschide rafinăria în locul acționarilor și proprietarilor Petrotel. În opinia Ministerului Energiei, scrisoarea OFAC din 14 aprilie este suficientă ca și garanție că nu vor fi expuși unor sancțiuni, iar ministerul rămâne deschis în a sprijini cu orice este legal posibil ca proprietarii rafinăriei să redeschidă operațiunile”, arată Guvernul, la solicitarea Libertatea.

Statul nu are bani și nici expertiză

O sursă din domeniul petrolier spune că statul oricum nu poate opera rafinăria, nici dacă ar exista o derogare expresă.

„Să presupunem că avem acordul de a o reporni. Cine o repornește? Cu ce bani? Cu ce petrol? Are statul bani? Un singur ciclu de producție necesită un vapor de petrol, în valoare de câteva zeci de milioane de dolari. Dă statul acești bani? Nu are destule bombe la buget prin Tarom, CFR Marfă și restul? Aceasta este o rafinărie mică și era neprofitabilă chiar și înainte, când era operată de Lukoil. Ce să facă statul cu ea? Noi găuri?”, arată sursa.

Avem nevoie de un trader de petrol

O altă sursă susține că, dacă statul vrea să redeschidă rafinăria, atunci țara noastră trebuie să găsească un trader de petrol care să aducă țițeiul necesar și care apoi să preia carburanții produși.

Un mecanism similar a fost folosit de Italia pentru o rafinărie Lukoil din Sicilia. Între timp, aceasta a fost vândută.

„Ideea în sine este bună: statul să preia administrarea și apoi să rafineze și să vândă combustibili. Dar pentru asta, statul trebuie să găsească un trader de petrol care să aducă țiței ce poate fi rafinat la Petrotel. Atenție, acolo nu se poate rafina orice, ci trebuie un anumit tip de țiței. Rafinăria a mers cu petrol din Rusia și Kazahstan, deci trebuie tot din această zonă”, arată sursa.

„Acest trader trebuie să plătească petrolul, să achite serviciile Oil Terminal pentru descărcarea țițeiului, să plătească Conpet pentru pomparea până la rafinărie, apoi să rafineze la Petrotel. Rafinăria trebuie apoi să achite salariile angajaților și electricitatea. Și apoi traderul să găsească un cumpărător pentru marfă. Că altfel ce face cu carburanții rafinați?”, punctează aceasta.

În acest moment, benzinăriile Lukoil sunt alimentate din surse de pe piața liberă, cel mai probabil de la rafinăria de la Burgas, din Bulgaria, deținută tot de Lukoil.

„Atenție, Lukoil nu are nicio obligație să preia carburanții produși de stat în sistem de tolling (contractare – n.r.) la Petrotel”, avertizează expertul.

De ce nu poate fi repornită rafinăria Petrotel: Lukoil nu vrea, statul nu poate, americanii nu au dat o derogare explicită
De ce nu poate fi repornită rafinăria Petrotel: Lukoil nu vrea, statul nu poate, americanii nu au dat o derogare explicită
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