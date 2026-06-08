„N-ai cum! Pare că le protejați interesele”

Primarul general al Capitalei afirmă că noua listă de miniștri este „cusută cu ață alb-fosforescentă” și îi cere public lui Tomac o reacție corectă: „Vă rog, aveți decența și nu ne luați de proști”.

Într-o postare publicată luni seară pe Facebook, prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, i-a adresat un mesaj direct premierului desemnat Eugen Tomac, subliniind că actualul context ridică „semne de întrebare destul de mari”.

„Ne-ați spus astăzi că ați ținut să vă întâlniți prima dată cu PNL, apoi cu PSD. Eu nu cred acest lucru; adică eu cred că ați avut întâlniri prealabile, ascunse și neasumate cu PSD. De ce spun acest lucru? Nu am cum să nu observ că ministerele asumate până acum de către PSD reflectă propuneri fix ale PSD: dl. Istudor la Agricultură, dl. Masala la Transporturi… Dar fisa mi-a picat atunci când ne-ați spus despre dl. Ionaș la M. Dezvoltării. Nu aveți cum să-mi explicați prin ce proces decizional ați ajuns la dl. Ionaș, altul decât că vi l-a dat PSD. N-ai cum! Pare că le protejați interesele și le-ați pus ministerele pe care le vor ei la adăpost”, spune Ciucu.

Mișcarea menită doar să alimenteze discursul PSD

În continuare, Ciprian Ciucu vorbește despre „cel de-al DOILEA semn de întrebare” și afirmă că pe lista de miniștri au fost incluși și unii liberali cu ștate vechi în partid, dar care nu mai dețin funcții de conducere. În opinia sa, mișcarea fiind menită doar să alimenteze discursul public al social-democraților:

„Pe lista pe care ne-aţi prezentat-o sunt şi membri ai PNL. Fără funcţii mari, dar cu istorie lungă în PNL. Fără sprijinul nostru, sunt acolo la iniţiativa dvs. Acum este vorba despre cele două doamne dar vor mai fi şi alţii. Şi v-am spus chiar astăzi ce se va întâmpla: cum PSD are bani şi plăteşte presa mult, va împinge narativul că guvernul dvs. este guvernul PNL şi USR. Se vor folosi de două, trei, patru nume cu o istorie în PNL şi ne va pune guvernul dvs. în braţe, fără ca noi să fim parte a procesului prin care aţi fost desemnat să faceţi guvernul. Fix scenariul Cioloş! PSD vă va ataca, iar noi, mai cu bun simţ, nu vă vom ataca. Am mai văzut filmul acesta”.

Totodată, Ciucu îi transmite lui Eugen Tomac că povestea cu un alt premier „tehnic” pare o strategie pentru a „exonera PSD de orice răspundere”.

„Ar fi trebuit să discutaţi pe cinstite cu noi”

„Cel de-al TREILEA semn de întrebare – scenariul cu acel alt premier „tehnic” care va fi nominalizat în locul dvs. dacă nu veţi reuşi, mizându-se pe faptul că unii parlamentari nu vor alegeri anticipate, de frică că nu vor mai prinde Parlamentul. Asta îmi arată o strategie clar asumată, concepută special pentru a exonera PSD de orice răspundere”, a mai declarat Ciucu.

De asemenea, acesta îi cere lui Tomac să nu ia de prost PNL: „Vă rog, aveţi decenţa şi nu ne luaţi de proşti. PSD a făcut deja această greşeală! Arătaţi-ne un minim de respect şi nu ne insultaţi inteligenţa. Ne leagă o oarecare istorie; din deferenţă măcar, poate ar fi trebuit să discutaţi pe cinstite cu noi. Să ne spuneţi limitările, constrângerile – le ştim şi noi. Dar nu aşa, pentru că nu aşa se câştigă încrederea. Încrederea se câştigă spunând adevărul, discutând deschis. Am avertizat din timp că nu vom accepta tehnicieni roşii, deci… nu trebuia”.

În încheiere, Ciucu i-a transmis lui Tomac că speră ca acesta să îi aprecieze onestitatea: „Sper că apreciați că spun deschis și asumat ceea ce am de spus și nu dau pe surse ca alții”.

Eugen Tomac s-a lovit de un zid de scepticism în discuțiile cu PNL, PSD și USR

Luni, 8 iunie 2026, premierul desemnat Eugen Tomac a deschis negocierile politice pentru formarea unei majorități parlamentare, însă s-a lovit de un zid de scepticism și a rămas fără garanții ferme de susținere din partea principalelor partide.

Premierul desemnat Eugen Tomac a fost invitat luni seară la Antena 3, după ce a deschis luni negocierile pentru formarea unei majorități parlamentare, dar s-a lovit de un zid de scepticism din partea PNL și USR. Nici PSD nu i-a oferit speranțe prea mari lui Tomac, dar i-a impus câteva condiții din start.





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