Actrița a fost nevoită să stea 10 zile la pat, să evite orice mișcare care i-ar fi putut fi periculoasă pentru coloana vertebrală.

În urma analizelor, Jojo a aflat că are o inflamație destul de mare, dar nu este nevoie de operație.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

„Sunt zece zile în repaus cu spatele. Trebuie să vă spun că nu am nimic la coloană, nimic grav cel puțin.

Am o inflamație destul de mare, nu trebuie nimic operat. Am fost la consultație, am făcut RMN și trebuie să urmez un tratament cu antiinflamatoare și analgezice și să stau la pat”, a spus Jojo pe pagina sa de Instagram.

Citeşte şi:

Primarul USR-PLUS din Alba Iulia vrea să dărâme un bloc „insalubru”, ca să facă o parcare. Proprietarii ar primi 3.000 de euro. „Dacă nu mor, unde ajung? Pe drumuri?”

Crimă ca-n filme (I). Fost luptător din Legiunea Străină acuzat că a executat un hacker din Bacău, pentru un software de telefoane

Cum au ajuns actorii de la TNB să se poată vaccina acum, în timp ce alți artiști o pot face abia în etapa a III-a: „Nu e aceeaşi expunere? Nu e acelaşi job?”

PARTENERI - GSP.RO S-a retras Serena Williams? Moment ULUITOR la Australian Open! A izbucnit în plâns și a plecat

Playtech.ro Asistent medical, MORT la scurt timp după ce și-a făcut vaccinul anti-Covid-19. Ce le-a spus colegilor înainte de imunizare

Observatornews.ro Femeie din Mureş, prinsă în timp ce transporta într-un tomberon, spre pădure, iubitul mort al fiicei sale. Bărbatul fusese ucis cu un topor

HOROSCOP Horoscop 18 februarie 2021. Racilor le vine și lor apa la moară, după o perioadă de secetă adevărată

Știrileprotv.ro Probleme mari cu cărţile de identitate ale românilor. De ce e mai bine să păstrezi buletinul expirat

Telekomsport Sinuciderea care a şocat ţara! Iubita celebrului bărbat şi-a pus capăt zilelor după despărţire. Ultimul mesaj a anunţat tragedia

PUBLICITATE Ariul. Cosmetice coreene premiate, inspirate de natură (Publicitate)