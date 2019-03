Jojo i-a cerut lui Paul Ipate să o lase câteva minute înainte de a porni din nou la drum. Aceasta a primit o sticlă cu apă și ceva de mâncare, pentru a-și reveni.



„Mi s-a făcut rău…lasă-mă acum, lasă-mă un pic. Nu am aer, pur și simplu, nu înțelege nimeni? Am văzut negru în fața ochilor. Am simțit că nu mă mai țin picioarele și am crezut că o să cad. Am încercat să-mi țin firea și să fiu cât pot eu de puternică, însă anumite limite fizice nu pot fi întrecute în competiția asta. Mi se face rău de la soare, Paul. Mă simțisem și rău, leșinasem pe jumătate…am zis că o să mor la autostopul ăsta”, a spus Jojo, la „Asia Express”.

Ruby și Robert au câștigat deja imunitatea, cinci echipe rămân în cursa de astăzi de la Asia Express, și se vor lupta pentru aceeași miză, chiar dacă asta presupune renunțarea definitivă la zona de confort.

Citește și

INTERVIU | «Suntem mai bogați și totuși mai săraci». Ladislau Bölöni împlinește astăzi 66 de ani. Cum se simte, ce-i place și ce nu, ce-l împlinește și ce-l deranjează la timpurile pe care le trăim

Citește mai multe despre Jojo, Paul Ipate, Asia Express și proba pe Libertatea.