„Dale sufletului… Sau genul acela de moment când te conectezi cu un om frumos dincolo de toate barierele mentale ale vieții. Când simți la fel, devii la fel. Esti liber, numai spirit și bătăi de inimă, energie bună și lumină. Azi am ajuns la Mormântul Sfânt. A fost o destinatie pe care mi-am dorit să o ating în toți acești ani din zeci de motive. Cel mai important loc de pe planeta pentru creștini și nu numai. Am ajuns acolo și mi-au crescut bătăile inimii la infinite bătăi pe minut.

M-am rugat pentru familia mea si mai ales pentru sufletul bunicii mele care a plecat anul acesta dintre noi. Am stat cu fruntea lipita de piatra unde l-au uns pe Domnul Nostru Isus inainte de a-l înmormânta. Am primit fiecare informatie trimisa de univers ca pe cel mai frumos cadou de la viata. “Invata-ma sa iubesc si sa iert”. Asta mi-a trecut prin minte dupa cateva rugăciuni. “Învață-mă să iubesc și sa iert”. Deși am iubit si am iertat pâna acum de nenumarate ori. Vreau să primesc în inima mea mai mult. Mulțumesc Doamne! Si multumesc pentru experienta traita alaturi de oamenii minunati care m-au însoțit in drumul catre Tine. @SanzianaNegru e un înger de om! Mă bucur ca te-am intalnit aici, astfel. #visitisrael”, a scris Jojo pe contul de socializare.

