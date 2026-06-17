O cântăreață din România recunoaște că nu își dorește copii: „Nu mă face mai puțin om”

Dacă Andreea Bănică a rămas în continuare în centrul atenției datorită carierei muzicale, Claudia Pătrașcanu și Julia Chelaru nu au mai fost atât de active în industria muzicală, chiar dacă în trecut formaseră și trupa Sexxy. Însă numele lor a apărut în continuare în presă.

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Recent, invitată la un podcast de pe YouTube, Julia Chelaru, fostă componentă a trupei Exotic, a vorbit despre viața ei, afirmând că nu și-a dorit niciodată să aibă copii.

Mai mult decât atât, fosta cântăreață a precizat că multe femei fac copii în ziua de astăzi doar pentru a-i ține pe bărbați lângă ele sau pentru a se simți împlinite, însă fericirea nu vine la pachet cu o sarcină.

„Eu nu mi-am dorit niciodată, dar asta nu mă face mai puțin om, mai puțin femeie… Sunt atâtea persoane… Eu nu mi-am dorit, că asta a fost alegerea mea, nu că nu îmi plac copiii. Copiii știi cum vin la mine? Sunt atrași ca un magnet. Plus că nu aveam cum să nu fiu o mamă extraordinară, pentru că sunt făcută pentru așa ceva. Nu am avut eu acest instinct extraordinar, pentru că eu întotdeauna am fost întreagă eu cu mine.

Multe persoane au făcut copii din motive greșite. Că nu sunt fericiți și dacă au copiii respectivi. Să țină un bărbat lângă ele, total greșit. Multe relații s-au distrus când au apărut copiii, pentru că, vai de mine, nu mă simt împlinită și vreau să am pe cineva”, a spus Julia Chelaru pe YouTube la „Un podcast”.

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