Imediat după ce Cătălin Bordea a intrat în platoul emisiunii „iUmor”, unde a avut pentru o ediție rolul de jurat, Delia, Cheloo și Mihai Bendeac i-au arătat un bilețel pe care erau scrise câteva cuvinte. Ulterior, toți patru au părăsit platoul, au ieșit din clădire și au urcat în mașina cântăreței care era condusă de un șofer.

Delia Matache i-a filmat pe toți în mașină, ea a stat pe scaunul din față, iar cei trei jurați erau înghesuiți în spate. S-au amuzat de întreaga situație care se pare că a fost pusă la cale de Mihai Bendeac. La testimonialele emisiunii, ei au vorbit despre acest moment neașteptat, chiar și pentru producătorii emisiunii „iUmor”.

Mihai Bendeac: „Eu nu vreau să se discute despre treaba asta”.

Cheloo: „Nu pot să spun cine a avut ideea, pentru că nu sunt sifon”.

Cătălin Bordea: „Nu o să zic niciodată. Lucrurile acestea nu vor fi spuse niciodată. Ceea ce s-a întâmplat în acea mașină, între mine, Delia, Cheloo, Bendeac și cel care conducea mașina nu o să se spună niciodată”.

Delia: „A fost ideea domnului Mihai să ne răzvrătim așa cum s-a văzut și cum am făcut. Am sustras juratul invitat de pe platoul de filmare și am plecat cu el în lumea mare”.

Mai târziu, Mihai Bendeac a recunoscut totul, el a pus la cale ieșirea, tot el a vrut să îi testeze pe producători. „Ați fost voi pregătiți pentru așa ceva? Ar trebui să fiți tot timpul pregătiți, pentru orice”, a spus actorul, care a și arătat ce scria pe bilețelul citit de Cătălin Bordea la intrarea lui în platou.

„Producătorii nu știu ce urmează să se întâmple acum. Te rugăm să ai încredere în noi și să ne urmezi. Cel mai important, însă, nu scoate nici un cuvânt, momentan. Oricine încearcă să te oprească, nu-l asculta. Azi ești în gașca noastră. Mulțumim, bine ai venit!”.

Jurații au dispărut din emisiune timp de aproximativ o jumătate de oră. „Practic, am tras mașina într-o alveolă rutieră, am fumat o țigară și ne-am întors. Nu a fost un protest, a fost un eșec. Dezamăgirea a fost elementul surpriză care ne-a făcut să ne întoarcem în 26 de minute”, a declarat Cheloo despre lipsa lor de la „iUmor”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

