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FUI, POD, CfD. Cum „descifrăm” cele 39 de linii din factura PPC la energie și cât costă, de fapt, un kilowatt. Sunt multe taxe incluse în nota de plată

Milena Niță
Milena Niță
Jurnalist
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Sigla PPC, urmată de o factură la energie. Foto: Facebook/PPC - PPC
Sigla PPC, urmată de o factură la energie. Foto: Facebook/PPC - PPC
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FUI, POD, CfD - ai primit factura PPC la energie și nu înțelegi ce înseamnă toate aceste prescurtări? Îți explicăm, mai jos, de unde vin abrevierile și pe ce se mai duc banii tăi din factura la lumină, în plus față de kilowații consumați.

Cuprins:

Ziarul Libertatea a demarat vineri, 25 septembrie 2026, campania „Cum citești corect factura la curent?”, un demers jurnalistic ce are ca scop informarea românilor despre tot ceea ce achită, lunar, în nota de plată de la energia electrică.

Iată Cum „citim” factura Hidroelectrica la energie: cât plătim, de fapt, pentru lumină și câți bani ajung la stat prin taxe și contribuții

În ficare zi de marți și vineri din fiecare săptămână, Libertatea va explica simplu și pe înțelesul oricui ce costuri sunt în factura la curent, pentru fiecare distribuitor.

Contrar a ceea ce mulți român cred, costul luminii lunare nu este cel afișat pe factura de la curent. În realitate, kilowații consumați costă cam jumătate din prețul final pe care îl plătim lunar.

Acest lucru a fost recunoscut și de Bogdan Ivan, pe vremea când era ministru al Energiei. Acesta a precizat că aproape jumătate din suma totală sunt alte taxe și tarife de distribuție.

Doar 52% din prețul plătit de oameni îl reprezintă energie electrică activă, în rest vorbim despre taxe, tarife, de transport, distribuție, furnizare, certificate verzi și așa mai departe”, spunea el, în urmă cu mai puțin de un an.

Astăzi, aflăm din textul de mai jos, din factura PPC Energie, pe ce taxe mai dai banii în afară de energia consumată, unde găsești codul de client, POD-ul și cum sunt structurate informațiile pe fiecare pagină a documentului.

Factura PPC, pagina 1 - Informațiile esențiale, pe scurt

Factura de energie electrică poate părea un document complicat la o primă vedere. Cu zeci de cifre, coduri de identificare, denumiri tehnice de taxe și servicii de sistem, mulți români ajung să privească doar suma totală de plată de la final.

Cu ajutorul reprezentanților PPC Energie, ziarul Libertatea a analizat structura detaliată a celor 5 pagini ale facturii de lumină, foaie cu foaie, pentru a descifra fiecare casetă și fiecare cost suplimentar adăugat la kilowații consumați.

Factura PPC pag 1
Factura PPC pag 1

Factura este împărțită în mai multe zone, iar cele mai importante informații pentru consumator se găsesc pe primele pagini.

„Din luna august 2026, facturile de energie electrică de la PPC pentru clienți casnici și non-casnici conțin și o pagină de sumar care sintetizează, într-o formă simplă și clară, informațiile din restul documentului”, au precizat reprezentanții PPC Energie, pentru Libertatea.

Conținut sumar al facturii PPC:

1. Totalul de plată: factura curentă, plus sau minus soldul anterior. Totalul de plată este calculat incluzând eventualul sold anterior neachitat sau sold negativ din facturi anterioare (sumă plătită deja, pe care clientul o are la dispoziție pentru facturile viitoare). Caseta cu totalul de plată este așezată central, în partea de sus a paginii.

2. Data până la care trebuie plătită factura PPC la energie urmează imediat sub nota de plată

3. Modul de stabilire a indexului - autocitire, estimare sau regularizare

4. Consumul de energie pentru perioada facturată

5. Perioada de facturare a plății la PPC - este o casetă mică din partea stângă a paginii

6. Adresa de corespondență - este prima afișată pe pagina 1, în dreapta sus

7. Codul de plată al facturii PPC la curentul electric

8. ID-ul facturii - situat în stânga

9. Codul de bare cu care se poate plăti factura curentă - este poziționat în josul primei pagini a facturii PPC, în partea stângă.

Cifrele de la 1 la 9 corespund cu cele indicate pe factura PPC anonimizată și prezentată mai jos.

Factura PPC de energie, pag. 2 - Cât plătești, de fapt, pentru un kilowatt

Pagina următoarea a facturii PPC la lumină începe, în dreapta sus, cu seria facturii fiscale.

Urmează, în stânga, o casetă cu datele de indentificare fiscală ale furnizorului: adresa companiei, codul CIF, contul și capitalul social.

Factura PPC pag 2
Factura PPC pag 2

10. În dreapta, imediat sub seria facturii este Adresa de corespondență a clientului (aceeași cu cea de la numărul 6 din pagina de sumar).

11. Imediat sub aceasta se află chenarul cu Datele de identificare ale clientului PPC: Nume client + adresa de domiciliu + codul de client (începe cu litera C, urmată de cifre) + număr/dată contract/dată încetare contract.

12. În centrul paginii este plasată caseta mare cu detalii ale facturii. Ea cuprinde, la pc. 12, perioada de facturare.

13. Este urmată de Modul de stabilire al indexului, care poate fi regularizare sau nu, depinde de luna pe care este emisă factura.

14. Sub el este imediat Data scadentă pentru plata facturii

15. La acest punct se găsește caseta mare, centrală a paginii PPC. Cu denumirea Produse, ea arată sumarul defalcat al facturii:

15.1: Valoare facturată fără TVA - Totalul componentelor, înainte de TVA. Detaliat integral în anexă.

15.2: Total bază de impozitare TVA - Suma la care se aplică TVA. Identică cu rândul 1, întreaga factură fiind impozitată cu aceeași cotă.

15.3: TVA 21%.

15.4: Valoare factură curentă - Valoarea consumului din perioada facturată. Se adună valoarea fără TVA, cu valoarea care are TVA.

15.5: Total de plată factură curentă - arată cât ai de plată doar pentru perioada facturată, înainte de aplicarea soldului din facturile anterioare (în cazul în care el există).

15.6: Sold la data emiterii facturii - Istoricul de plăți al clientului. Semnul - indică banii pe care îi mai ai în cont după plățile anterioare, iar semnul + înseamnă facturi restante.

15.7: Total de plată - este linia care indică suma finală de achitat la factura PPC la energie.

15.8: Consum energie activă - este cantitatea facturată de kilowați, consumul clientului din luna facturată.

15.9: Preț final facturat - arată costul efectiv al unui kWh; pentru ofertele cu abonament energie, este costul/kWh cu abonamentul zilnic inclus.

16. În stânga, sub această casetă mare se găsesc Date despre aplicația furnizorului. În secțiunea „Contul meu”, subsecțiunea „Contracte, produse și servicii”, poate fi accesată oferta comercială a clientului. Prin scanarea codului QR de aici, se poate instala apolicația myPPC.

17. Alături, în dreapta, sunt Date necesare plății: cod de plată, ID factură, cod QR pentru plata prin Ro-Pay a facturii curente.

18. Urmează Explicații suplimentare privind situația de sold negativ și modalitățile disponibile pentru restituirea sumei respective.

19. Ultima casetă din josul paginii 2 este Codul de bare cu care se poate plăti factura curentă.

20. Date de contact ale furnizorului – cel care emite factura și cu care se semnează contractul de furnizare. Sunt menționate în stânga sus, imediat sub casetă cu datele de indentificare fiscală ale furnizorului.

21. Date ale operatorului de distribuție – tot în stânga sus, imediat sub datele de contact ale furnizorului. La numerele de telefon de aici se fac sesizări în cazul întreruperii alimentării cu energie electrică (este cel care operează infrastructura – stâlpii, cablurile, etc.), iar operatorul de distribuție este cel care transmite indexul citit al contorului clientului.

Factura PPC, pagina 3 - Toate taxele pe care le plătești, în afara consumului de energie

22. Prima casetă de pe această pagină este cea cu Adresa locului de consum – adică cea la care a fost consumată o anumită cantitate de energie și pentru care se face facturarea.

Factura PPC pag 3
Factura PPC pag 3

23. Oferta/tarif – numele ofertei comerciale a clientului. Este cea pentru care a optat. La această rubrică poate să apară și ofertă de Serviciu universal sau Furnizor de ultimă instanță (FUI).

24. Nivel tensiune punct delimitare – JT= joasă tensiune (la majoritatea clienților casnici apare o astfel de mențiune).

25. Putere avizată – puterea maximă pe care o poți consuma simultan în locuință. Dacă aceasta este, de exemplu, de 3 kW și pornești în același timp aparate care consumă mai mult, protecția de la branșament se declanșează (sare siguranța).

26. Telefon deranjamente – numărul operatorului de distribuție din zona în care se află locul de consum, la care poti semnala, spre exemplu, întreruperi accidentale în alimentarea cu energie electrică; număr disponibil 24/7

27. Interval citire index contor.

28. În caseta din dreapta sus, care se numește Transmitere index, sunt listate canalele prin care poate fi transmis indexul și perioada în care clientul poate transmite consumul înregistrat la locul de consum. Transmiterea se poate face prin aplicația myPPC sau la un număr de telefon, cu apel gratuit. Autocitirea contorului de către client permite emiterea facturii pe baza consumului real ale energiei electrice.

29. Urmează Cod ELECTEL - util pentru înregistrarea indexului. Este un cod unic, care nu se schimbă în timp.

30. Serie contor – numărul unic al contorului, se află imediat sub cod.

31. Lângă acesta, în dreapta este Codul POD - Point of Delivery (punct de livrare). Acest termen desemnează locul exact din rețeaua electrică unde energia este livrată unui consumator și unde este măsurată prin intermediul contorului. Codul POD reprezintă identificatorul unic atribuit acelui punct din rețea și el rămâne neschimbat, chiar dacă schimbăm furnizorul.

32. Tipul contorului.

33. Nivel tensiune punct măsură: JT= joasă tensiune (majoritatea clienților casnici sunt racordați la JT).

34. Sub toate acestea, urmează un cod de bare pentru încasarea cu tichet de energie la Poșta Română. Acest cod de bare este funcțional doar pentru clienții care beneficiază de tichete de energie.

35. Un chenar cu Informații despre energia activă (cea consumată):

35.1: Perioadă facturată (nu este identică cu perioada calendaristică, ci cu ciclul de facturare în care este inclus clientul).

35.2: U.M.= unitate de măsură – kWh

35.3: Constanta - numărul cu care se înmulțește diferența de index citită pe contor pentru a obține consumul real în kWh. La contoarele casnice este de regulă 1 (indexul este direct consumul); acolo unde măsurarea se face prin transformatoare de măsură, constanta e mai mare (ex. 100), deci consumul = index × constantă.

35.4: Index vechi/mod stabilire – sunt trei categorii de mențiuni posibile: „citit” atunci când indexul a fost citit de către Operatorul de Distribuție; dacă apare „autocitit” înseamnă că indexul a fost transmis de către client; dacă apare „estimat” înseamnă că a fost calculat consumul pe baza convenției de consum (convenția de consum poate fi modificată la cererea clientului). Practic, înseamnă că nici operatorul de distribuție nu a citit contorul, nici clientul nu a trimis indexul autocitit.

35.5: Index nou/mod stabilire – „citit”/ „autocitit”/ „estimat”

Contorul măsoară cumulativ: afișează totalul înregistrat de la montare, nu consumul lunii. Consumul unei perioade este întotdeauna diferența dintre două indexuri. Rândul cu consumul din perioada similară a anului precedent este obligatoriu prin reglementare și permite comparația directă.

35.6: Cantitate măsurată – numărul de kWh consumați.

35.7: Corecții – câmp în care apar informații pentru clienții business (când există și pierderi de energie activă, calculate de către operatorul de distribuție) sau dacă se emite o factură de energie recuperată.

35.8: Factor de putere – nu se populează acest câmp.

35.9: Cantitate de facturat = cantitate măsurată sau Corecții, după caz:

Dacă avem factura de energie recalculată -> Cantitate de facturat = Corecții

Dacă avem factura de Regularizare simplă -> Cantitate de facturat = Cantitate măsurată

Dacă avem factura de Regularizare care conține și pierderi EA (energie activă) – Cantitate de factură = Cantitate măsurată și pe linie distinctă = Corecții.

35.10: Număr de zile – perioada de facturare (nu coincide cu cea calendaristică).

35.11: Consum mediu (kwh/zi) – ajută la identificarea unor obiceiuri de consum ale clientului.

36. Componentele prețului - apar în caseta mare, centrală de pe pagină. Iată, mai jos, fiecare linie explicată pe înțelesul cititorilor Libertatea:

36.1: Energie activă - Energia propriu-zisă, achiziționată de furnizor de pe piață, împreună cu componenta de furnizare și tariful de introducere în rețeaua de transport a energiei electrice (TG). Singura componentă stabilită liber, prin contract.

36.2: Tarif de extragere din rețea (TL) - pentru extragerea energiei electrice din rețeaua de transport. Tarif reglementat de autoritatea de reglementare în domeniu (ANRE).

36.3: Servicii de sistem – tarif pentru serviciile prin care Transelectrica, ca operator de transport și de sistem, menține sistemul energetic național stabil și în parametri - frecvență, tensiune, echilibru între producție și consum, capacitatea de a reporni sistemul după un incident. Tarif reglementat de autoritatea de reglementare în domeniu.

36.4: Tarif de distribuție - este suma plătită operatorului de distribuție (OD) pentru transportul energiei prin rețeaua de distribuție, de la punctul de preluare din rețeaua de transport până la locul de consum. Acoperă și întreținerea rețelei, a contoarelor și echipele de intervenție în caz de avarii. Este un tarif reglementat de ANRE și diferă de la o zonă de distribuție la alta.

36.5: Energie activă (preț furnizare) - Însumează primele patru rânduri: costul energiei livrate la locul de consum, înainte de taxele și contribuțiile care urmează.

36.6: Cogenerare - Sprijin pentru centralele care produc simultan energie electrică și termică. Valoare stabilită de autoritatea de reglementare în domeniu.

36.7: Contribuție CfD - Finanțează mecanismul contractelor pentru diferență, prin care se garantează un preț fix pe 15 ani investițiilor în capacități cu emisii reduse de carbon, atribuite prin licitații. Se colectează de la toți consumatorii finali, fără excepții.

36.8: Certificate verzi - Sistemul de sprijin reglementat pentru producătorii de energie din surse regenerabile. Furnizorul are obligația legală de a achiziționa un număr de certificate proporțional cu energia vândută.

36.9: Acciză - Acciza pe energie electrică este un impozit indirect datorat statului pentru energia livrată consumatorului final.

„Pentru consum casnic (necomercial) nivelul din 2026 este de 7,68 lei/MWh. Pentru consum non-casnic (comercial), nivelul din 2026 este de 3,84 lei/MWh. Se reglementează prin Codul fiscal, iar furnizorul o colectează și o virează la bugetul de stat”, precizează reprezentanții PPC Energie.

36.10: Total energie electrică activă consumată - Însumează subtotalul de la rândul 5 cu rândurile 6 – 9, adică cele opt componente, și constituie baza de calcul a TVA.

36.11 până la 36.15: - Nu vor apărea la toți clienții. Unii furnizori oferă clienților abonamente și servicii cu valoare adăugată, precum reparații casnice la domiciliu, intervenții de urgență, verificări tehnice periodice ale instalației de gaz și ale centralei termice ori curățarea și igienizarea aparatelor de aer condiționat. Acestea se contractează separat sau sunt incluse în anumite oferte de furnizare, iar costul lor apare distinct pe factura de energie. Componentele apar pe factură pentru transparență, pentru ca atât tariful de listă, cât și reducerea aplicată să fie verificabile.

36.16: Total de plată factură curentă/loc de consum – se adună liniile de la punctele 10 la 14.

36.17: Total de plată factură curentă/loc de consum cu TVA – cea mai importantă linie – afișează suma finală de achitat.

36.18: Energie activă facturată în perioada similară a anului precedent – detaliu care ajută la înțelegerea obiceiurilor de consum.

36.19: Preț final facturat cu TVA pe loc de consum (lei/kWh) – arată costul efectiv al unui kWh; pentru ofertele cu abonament energie, este costul/kWh cu abonamentul zilnic inclus.

Factura PPC, pagina 4: Facturi restante și cadru legislativ

Factura PPC pag 4
Factura PPC pag 4

37. Sold - aceasta este caseta de sus, cu care se deschide următoarea pagină a facturii PPC la lumină. În acesta caz folosit pentru exemplificare, tabelul detaliază un credit de 3 bani (menționat și pe pagina de sumar și pe prima pagina a facturii), fără facturi restante. Cu alte cuvinte, clientului i-au rămas în plus 3 bani de la plățile anterioare, iar acum, se vor scădea din factura curentă.

38. Cadru legislativ - se regăsesc toate actele normative care stabilesc fiecare componentă a facturii. Are rol de verificare punctuală: pentru orice taxă sau tarif de pe factură, ordinul indicat este documentul care îi fixează valoarea.

Aceeași secțiune menționează schemele de sprijin aplicabile și perioada lor de valabilitate. Pentru clienții care se încadrează într-o categorie protejată (vulnerabilă), sprijinul apare pe factură ca sumă cu semnul minus, care se scade din total.

39. Componente preț unitar certificate verzi - Prețul unitar al certificatelor verzi este singurul cu formula de calcul publicată pe factură.

Cota obligatorie de achiziție se stabilește anual prin ordin al autorității de reglementare în domeniu, iar prețul mediu ponderat provine din tranzacțiile lunii anterioare pe piața centralizată de certificate verzi. Din acest motiv componenta se modifică periodic.

Factura PPC, pagina 5 - Modalitățile de plată a facturii PP

Factura PPC pag 5
Factura PPC pag 5

Factura PPC la energie electrică poate fi achitată prin debit direct, fie la bancă, fie prin transfer bancar, fie online cu codul de plată, prin internet banking, la ATM, la Poșta Română sau în numerar la băncile amintite.

Factura PPC, pagina 6 - Sursele primare de energie

Factura PPC pag 6
Factura PPC pag 6

Aceasta conține detalii despre:

• contact

• platforma Electripedia cu sfaturi despre eficiența energetică

• surse primare de energie

• impactul asupra mediului

• informații suplimentare despre schimbarea furnizorului, intervenții etc.

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Tags: Energia Știri energie curent electric taxe Enel
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