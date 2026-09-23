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Kate Middleton, apariție spectaculoasă la premiera „Digger”. Ce gest a făcut Tom Cruise când a însoțit-o spre cinematograf

Diana Stamen
Diana Stamen
Jurnalist
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Kate Middleton alături de Tom Cruise
Kate Middleton alături de Tom Cruise FOTO: Profimedia
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Prințul William și Kate Middleton au participat la premiera mondială a filmului „Digger”, la Londra, unde au fost întâmpinați de Tom Cruise. Prințesa de Wales a atras atenția într-o rochie mov și cu două bijuterii istorice asociate familiei regale britanice, printre care un colier de ametist oferit reginei-mamă în urmă cu mai bine de un secol. Prințul și prințesa de Wales au fost printre invitații de onoare la premiera mondială a filmului „Digger”, desfășurată la cinematograful Odeon Luxe din Leicester Square, Londra.

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Kate Middleton a atras atenția încă de la sosire prin ținuta aleasă. Prințesa de Wales a purtat o rochie lungă, de culoare mov, cu un decolteu adânc, completată de un clutch negru. Alături de ea s-a aflat prințul William, care a optat pentru un costum negru, cămașă albă și papion.

Apariția lui Kate a fost remarcată în special datorită bijuteriilor, prințesa alegând două piese asociate cu istoria familiei regale britanice.

Kate Middleton, apariție spectaculoasă la premiera „Digger”VEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 7

Colierul de ametist oferit reginei-mamă în 1923

Elementul central al ținutei a fost celebrul Amethyst Sautoir, un colier de ametist decorat cu diamante și perle și completat de un pandantiv mare în formă de inimă. Bijuteria are o istorie de peste un secol. A fost oferită în 1923 reginei-mamă Elisabeta, cu ocazia căsătoriei sale, de către regina Alexandra.

Colierul a rămas ulterior în colecția familiei regale britanice, însă regina Elisabeta a II-a nu l-a purtat niciodată în public. Bijuteria a revenit în atenția publicului în 2012, când Camilla, pe atunci ducesă de Cornwall, a purtat-o la premiera filmului „Skyfall”, din seria „James Bond”.

La premiera „Digger”, Kate Middleton a combinat colierul cu o pereche de cercei cu perle care i-au aparținut prințesei Diana.

Astfel, ținuta prințesei de Wales a reunit două piese cu legături importante cu familia regală: colierul de ametist transmis în colecția regală și cerceii purtați anterior de mama prințului William.

Tom Cruise a însoțit-o pe Kate spre sala de proiecție

Unul dintre momentele serii s-a petrecut înainte de începerea proiecției, când Tom Cruise a mers alături de Kate Middleton către cinematograf. Actorul a luat-o de mână pe prințesa de Wales și a ajutat-o să coboare treptele, după care a însoțit-o către sala de proiecție. Cei doi au zâmbit și au salutat publicul prezent.

Gestul a readus în discuție și momentul similar de la premiera „Top Gun: Maverick”, din 2022. Și atunci, Tom Cruise a ajutat-o pe Kate să urce câteva trepte.

Ce spune protocolul regal despre atingerea membrilor familiei regale

Momentul a atras atenția și prin prisma regulilor tradiționale de salutare a membrilor familiei regale britanice.

Potrivit site-ului oficial al familiei regale britanice, nu există reguli stricte pe care oamenii trebuie să le respecte atunci când întâlnesc un membru al familiei regale. În mod tradițional, salutul se face printr-o strângere de mână, în timp ce alte forme de contact fizic sunt, de regulă, evitate dacă nu sunt inițiate sau acceptate de membrul familiei regale.

În cazul lui Kate și Tom Cruise, gestul actorului a fost prezentat în contextul evenimentului public, fără ca acesta să fi fost descris drept o încălcare oficială a protocolului.

Ce au spus internauții despre gestul lui Tom Cruise

După apariția imaginilor de la premiera „Digger”, mai multe clipuri cu momentul dintre Tom Cruise și Kate Middleton au circulat pe rețelele sociale.

Unii utilizatori au comentat în glumă gestul actorului, în timp ce alții l-au considerat pur și simplu unul politicos. „Se pare că Tom nu s-a putut abține nici de data asta”, „Este absolut superbă. Tom pare cucerit!”, „Prințesa este divină!”, „Cred că Tom are un crush pentru ea”, au scris unii dintre internauți.

Comentariile reprezintă opinii ale utilizatorilor de pe rețelele sociale și nu constituie o confirmare a existenței unei relații sau a unor sentimente romantice între cei doi.

Tom Cruise: „Pur și simplu îi ador”

Înainte ca prințul și prințesa de Wales să ajungă la eveniment, Tom Cruise a vorbit despre relația sa cu cei doi și despre respectul pe care îl are pentru ei. „Pur și simplu îi ador. Sunt oameni minunați și am un mare respect pentru ei”, a spus actorul.

Premiera „Digger” a reunit numeroase nume cunoscute din cinematografie și din spațiul public britanic. Printre invitați s-au numărat și David Beckham, care a venit însoțit de fiii săi, Romeo și Cruz.

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Tags: Actori Cinematograf Kate Middleton David Beckham Prințul William Tom Cruise
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