Kim Kardashian a purtat una dintre rochiile lui Marilyn Monroe la Met Gala 2022. Articolul valorează aproape 5 milioane de dolari

Starurile internaționale au defilat, luni noapte, pe covorul roșu de la Muzeul Metropolitan de Artă din New York și au încercat să aibă apariții cât mai spectaculoase. În acest an, tema evenimentului a fost „Gilded Glamour”, care a reînviat „Gilded Age”, vârsta de aur americană de la finalul secolului XIX.

Având în vedere tema evenimentului, Kim Kardashian și echipa ei au stabilit să nu creeze o rochie nouă pentru gală. Starul a ales să îmbrace rochia purtată de Marilyn Monroe la ziua de naștere a președintelui John F. Kennedy, în 1962. Pe atunci, acesta împlinea 45 de ani, iar vedeta i-a cântat în public „La mulți ani, domnule președinte”.

Rochia a fost creată de Jean Louis și valora în 1962 aproximativ 12.000 de dolari. Se știe că rochia a fost expusă într-un muzeu, în Orlando, Florida. La momentul actual, rochia ar valora aproximativ cinci milioane de dolari, fiind cea mai scumpă rochie din lume.

Pentru a încăpea în celebra rochie, Kim Kardashian a recunoscut că timp de aproximativ trei săptămâni a ținut o dietă drastică. „Am probat-o și nu m-a încăput. Le-am zis să îmi dea trei săptămâni. Am slăbit peste 7 kilograme. A fost o adevărată provocare, dar am fost hotărâtă să reușesc. Nu am consumat carbohidrați și zahăr timp de trei săptămâni. După eveniment avem petrecere cu pizza și gogoși”, a declarat Kim pentru people.com.

La fel ca Marilyn Monroe, Kim Kardashian a purtat o blană albă pe umeri. La eveniment, starul nu a mers singură, ci a fost însoțită de Pete Davidson, iubitul ei. El a respectat codul „dress tie” și a îmbrăcat un costum negru, la care a asortat o cămașă albă și cravată neagră.

Foto: Hepta, EPA

