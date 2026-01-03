Kylie Jenner strălucește în 2026 cu un costum de baie auriu metalic, într-o serie de postări care au atras atenția fanilor pe Instagram, pe 2 ianuarie. Fondatoarea Kylie Cosmetics, de 28 de ani, a întâmpinat noul an cu un look îndrăzneț, dovedind că vara poate fi „pentru totdeauna”. „Summer Forever” a fost și melodia lui Addison Rae pe care Jenner a folosit-o în fundalul primului său videoclip selfie.

Colierul purtat de Kylie Jenner

Costumul de baie din două piese, într-o nuanță aurie strălucitoare, a fost completat de un colier de argint cu pandantiv panteră. Bijuteria a fost identificată de Page Six drept Panthère de Cartier, cu o valoare de 30.500 de dolari. Jenner a mai purtat acest colier în trecut, iar atenția la detalii nu a trecut neobservată. Într-un videoclip, vedeta de televiziune și-a lăsat părul să se miște liber, evidențiindu-și abdomenul tonifiat și buzele conturate perfect.

Într-o altă postare, Jenner a surprins un cadru mai apropiat, evidențiindu-și machiajul subtil și sofisticat, compus din ruj roz, blush și mascara ușoară. „Îmi place machiajul meu”, a scris ea în descrierea videoclipului.

Aceste momente de relaxare vin după o perioadă specială petrecută alături de iubitul său, actorul Timothée Chalamet, în vârstă de 30 de ani. O sursă a declarat pentru publicație că cei doi au planificat să-și petreacă Revelionul împreună, după „mult timp petrecut separat”. „A fost special pentru Kylie să-l aibă pe Timothée mai mult timp în Los Angeles în decembrie”, a spus sursa. Perechea a fost împreună în timpul sărbătorilor și de ziua lui Chalamet, iar sursa a adăugat că aveau și o călătorie planificată pentru această perioadă. „Își fac carierele să funcționeze și, în același timp, își construiesc relația”, a explicat insiderul pentru People.com.

Operațiile estetice ale lui Kylie Jenner

În vara anului trecut, Kylie a fost sinceră despre intervențiile sale estetice. Într-un răspuns pe TikTok, ea a dezvăluit că a apelat la chirurgul plastician din Beverly Hills, Garth Fisher, pentru o operație cu implanturi siliconice de 445 cc, moderate, plasate parțial sub mușchi.

Detaliile au confirmat deschiderea lui Jenner de a discuta despre alegerile sale personale.

