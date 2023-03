Soția lui Adi Sînă are o relație foarte apropiată cu fanii care o urmăresc pe rețelele de socializare. Pe Instagram, Anca Serea a pornit o discuție cu urmăritorii ei, care au fost curioși să afle de la ea ce regim alimentar urmează, căci arată foarte bine.

Anca Serea: „Sunt norocoasă”

Fosta prezentatoare a recunoscut că are o dietă echilibrată, bogată în vitamine. Anca Serea a eliminat din dieta ei de foarte multă vreme preparatele nesănătoase, consumă foarte rar zahăr și foarte rar produse de patiserie.

A recunoscut că nici alcool nu consumă. „Sunt norocoasă că mi-am educat oarecum gusturile și mănânc foarte rar chestii nesănătoase. Fără alcool, rar zahăr și foarte rar produse de patiserie, pentru că nu-mi plac”, a spus vedeta, care are și un truc pentru silueta ei.

Gustările pe care le ia între mese sunt unele sănătoase, întotdeauna fructe. „Ananasul este gustarea de pe drumul de astăzi – București – Budapesta”, a povestit Anca Serea, care a plecat într-o vacanță.

Vacanța vine la fix o lună de când Anca Serea a ajuns de urgență la spital, pe 14 februarie, după ce a ieșit să ia cina alături de soțul ei, Adrian Sînă. Fosta prezentatoare de la Prima TV a spus ce problemă medicală a avut.

„Din păcate, am ajuns de urgență cu o criză de spasmofilie. O zi de Valentines atipică. Iartă-mă că am stricat cina noastră, Adrian Sînă!”, a transmis ea atunci.

Anca Serea are mare grijă de sănătatea ei

Anca Serea a avut o perioadă dificilă, în urmă cu doi ani, când a descoperit că are probleme de sănătate. Soția lui Adrian Sînă a căzut pe stradă la vremea respectivă și așa a primit diagnosticul din partea medicilor. Recent, ea a povestit momentele dificile prin care a trecut.

Invitată în emisiunea lui Teo Trandafir, prezentatoarea TV a făcut mărturisiri dureroase despre momentul în care a căzut pe stradă, în Bulgaria, la o întâlnire de afaceri.

„Am avut o perioadă foarte nefericită, dar din care am învățat ceva foarte important. Mă trezesc mult mai recunoscătoare în fiecare dimineață și am învățat că trebuie să mă pun pe primul loc indiferent de orice. Trebuie să am grijă de sănătatea mea, ceea ce nu făcusem până acum. Pur și simplu am căzut pe stradă, în Bulgaria, la o întâlnire de afaceri. Eram cu Adi. Am simțit că nu mă simt bine, că nu mai am energie, nu mai vedeam bine. Am mers la o farmacie și am luat niște pastiluțe, niște suplimente. Eram deja… nu mai auzeam, nu mai vedeam cu partea dreaptă. Nu îmi mai simțeam mâinile și picioarele.

„Medicii au fost foarte uimiți de cum am rezistat o perioadă atât de lungă”

Am mers la spital și m-au descoperit cu hemoglobină și feritină zero, practic nu mai aveam niciun depozit de fier. Hemoglobina era 4,6, adică o valoare foarte mică. Pot să mă consider un om norocos, pentru că până în momentul acela nu am avut un episod care să îmi anunțe ceva. De aceea și medicii au fost foarte uimiți de cum am rezistat o perioadă atât de lungă”, a povestit Anca Serea.

