Astfel că Alin a decis să renunțe la zahăr, carne sau alimente procesate și le-a înlocuit cu alimentația bazată pe pește, fructe de mare, legume, fructe și superalimente naturale.

Acest mod de viață, completat de antrenamente regulate de bodybuilding și de o disciplină riguroasă, i-a adus nu doar o formă fizică impresionantă, ci și o sănătate deplină și o claritate mentală rară.

„Oricât de greu a fost,când am înțeles că trupul este un Templu al Conștiinței în care Dumnezeu a vărsat o picătură de suflet și nu un instrument al egoului, totul a devenit posibil”, a povestit Alin Oprea pentru Click.

Alin Oprea nu ține o dietă strictă, însă, este foarte atentă la ceea ce mănâncă zi de zi. „Am renunțat complet la zahăr, carne roșie și alimente procesate. Aleg mâncarea curată – pește, legume, fructe și superalimente naturale.

Nu urmez nicio dietă strictă, ci ascult mereu corpul. El știe mai bine decât mintea ce are nevoie. Cred că trupul are o inteligență proprie, mult superioară acțiunii conștiente, iar semnalele pe care ni le trimite sunt cel mai sincer ghid al echilibrului interior”, a mai adăugat Alin Oprea pentru sursa citată.

Medana și Alin Oprea s-au căsătorit religios în urmă cu doi ani și trăiesc de mai mult timp o frumoasă poveste de dragoste. Chiar dacă se iubesc mult, între cei doi mai apar uneori conflicte, care, din fericire, se rezolvă rapid. De altfel, este pentru prima oară când Medana dă detalii din căsnicia cu artistul.

„Eu nu am crezut în dragoste la prima vedere. Sigur că după ce ţi se întâmplă, îţi schimbi opinia. Nu credeam nici în suflete pereche. Eu chiar consider că am o astfel de legătură cu Alin.

Suntem diferiţi din multe puncte de vedere, dar la nivel de suflet, suntem unul şi acelaşi. Avem, ca toţi oamenii, momente în care ne supărăm, ne despărţim. De 7 ani, noi ne despărţim permanent. Se mai confruntă, câteodată, orgoliile între noi.”, a declarat Medana Oprea pentru sursa citată. După ani de durere, distanță și neînțelegeri, Alin Oprea (53 de ani) și copiii săi, Adrian (26 de ani) și Melissa (23 de ani), au reușit să vindece o rană adâncă. Povestea lor este una despre iertare, maturitate și puterea legăturii dintre părinte și copil.