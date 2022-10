În iulie, Lavinia Petrea a împlinit 40 de ani. De-a lungul anilor, prezentatoarea nu a avut fluctuații mari de greutate, poate doar atunci când era însărcinată.

Acum, când simte că are chiar și un kilogram în plus față de greutatea ei obișnuită, Lavinia Petrea ia măsuri. Ea renunță pentru o perioadă la carbohidrați, dar și la lactate. „Am grijă și ce mănânc, mai ales că după 40 de ani metabolismul meu a început să fie mai leneș. Sunt perioade în care nu mănânc paste, carbohidrați în principiu, dar nu i-am scos de tot.

Am perioade când simt că ar trebui să mai scap de un kilogram renunț la carbohidrați și e ok. Mie îmi plac foarte mult lactatele și sunt perioade în care, dacă am mâncat să zicem mai multe paste poate și au fost și câteva aniversări și am mâncat și tort, câteva zile scot ceva din alimentație, fie lactate, fie carbohidrați”, a declarat Lavinia Petrea.

În afară de un regim alimentar echilibrat, Lavinia Petrea face și sport. „Merg la sală și încerc indiferent de cât de aglomerat este programul să îmi respect orarul de sală. E foarte important că fac asta împreună cu un antrenor, nu știu dacă aș reuși singură. Pe de o parte știi că ai programat antrenamentul și asta implică și o altă persoană. Și nu poți să îi spui: știi, azi eu nu am chef!

Te mobilizează pe de o parte să mergi, pe de altă parte efortul pe care îl faci în timpul unui antrenament. Eu cel puțin am nevoie de susținere și de încurajare, dacă aș face asta singură acasă, probabil că aș renunța când aș simți cea mai mică durere”, a mai povestit Lavinia Petrea.

