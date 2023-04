Dana Nălbaru s-a dedicat credinței și s-a schimbat mult în ultimii ani. Cântăreața s-a pocăit în urmă cu mai mulți ani, la vârsta de 33 de ani a fost botezată. Deși a ales să își schimbe religia, ea nu își obligă copiii să o urmeze, ci îi lasă să aleagă așa cum simt ei.

„Nu, nu-i oblig pe copiii mei să facă nimic. Copiii mei nu au fost obligați nici să meargă la școală. Ei învață liber. Nu oblig pe nimeni să creadă ce cred eu sau să facă ce fac eu. Sper că doar prin faptele mele sau prin cuvintele mele, copiii mei sau prietenii mei vor schimba ceva în viața lor ca să fie la fel de liniștiți. Mi-aș dori ca toată lumea să înțeleagă ce am înțeles eu.”

Kadri, fiul vedetei, a început să să roage alături de mama lui. „Copiii mei, cel puțin băiețelul meu, se roagă alături de mine în fiecare seară. A fost decizia lui. Niciodată nu i-am spus să facă ceva. A văzut la mine și a venit lângă mine. Se roagă în gând așa cum știe el și îmi pune întrebări când vrea să știe ceva.”

Copiii Danei Nălbaru nu merg la școală

Fiul vedetei este un copil superdotat și învață singur. La doar 7 ani, el a învățat chimie și fizică. Băiețelul meu este foarte tare. Are 7 ani și jumătate. I-am căutat profesor de fizică-chimie și i-am găsit, însă nu au rezonat. Băiețelul meu este deosebit. Sunt fericită că mi l-a dat Dumnezeu și învăț mereu lucruri de la el. Toți copiii mei sunt diferiți, Sofia, Roxana, Kadri. Fiecare are ceva special, dar Kadri, fiind atât de inteligent, este o provocare. Mereu vrea să învețe ceva nou și atunci ne provoacă și pe mine, și pe Dragoș. Știe fizică, chimie. E un copil tare de tot.”

„Kadri acum învață pentru examenul de bacalaureat, un test care îți asigură intrarea la anumite facultăți”

Sofia, fata cea mare a Danei Nălbaru și a lui Dragoș Bucur, învață de acasă de 6 ani, iar Roxana, fetița adoptată, a început să învețe acasă de doi ani. Băiețelul vedetei nu a fost niciodată la școală.

„Sofia are aproape 6 ani de când învață acasă și Roxana, 2 ani. Kadri nu a fost niciodată la școală. El nu are nevoie. Nici nu știu unde să-l duc, de fapt. El acum învață pentru examenul de bacalaureat, un test care îți asigură intrarea la anumite facultăți. Eu cunosc un băiat în vârstă de 14 ani care a fost admis la Stanford, Harvard, dar nu ăsta e scopul. O facem mai mult de fun, că îi place foarte mult. Are sute de cărți citite. Pentru noi e ceva normal. E un copil vesel, care se joacă, însă mintea lui asimilează foarte repede. Înțelege niște lucruri de o finețe extraordinară. Mă blochează cu întrebările care țin de știință sau matematică. E haios să ai așa un copil. Se distrează foarte bine. Nu trebuie să îi repeți de două ori. Avea 5 ani când a început studieze chimie. Își alege singur cărțile, iar eu de multe ori nici nu știu ce citește.”

Kadri este un copil foarte inteligent, care asimilează rapid orice informație. Până la vârsta de 7 ani, el are sute de cărți citite și este curios să afle cât mai multe despre știință. Chiar dacă este pasionat de tot ce se întâmplă în jurul lui, Kadri este un copil vesel, care iese să se joace cu ceilalți copii și nu e deloc introvertit.

La podcastul lui Mihai Morar, „Fain&Simplu”, Dana Nălbaru a povestit că are o relație foarte frumoasă cu fiica ei cea mare. Sofia învață când dorește și nu e deloc stresată.

„Ei învață. Sunt înscriși la școală. Sofia este înscrisă la o școală americană și are o programă pe care o urmărește. Nu poate lua mai puțin de 7 la un examen, pentru că nu poate trece la capitolul următor. Așa e configurată programa lor și întotdeauna ținem legătura cu profesorii care urmăresc cursurile. Învață la orice oră vrea și când se simte odihnită. Mi se pare că așa nu are niciun stres. Mi se pare foarte matură la vârsta ei. Avem o relație foarte apropiată și suntem prietene.”

„Fiecare om e liber să își crească copilul după propriile reguli”

De asemenea, soția lui Dragoș Bucur este de părere că fiecare părinte trebuie să își crească copilul așa cum consideră.

„Fiecare om e liber să își crească copilul după propriile reguli. Eu și soțul meu așa am văzut viața pentru copiii noștri. Ei sunt fericiți și nu sunt niște copii răi. Sunt copii empatici, care văd viața într-un mod foarte frumos și lumea, oamenii. Pe mine m-a interesat ca ei să învețe o conduită sănătoasă de viață. (…) Au prieteni. Sofia se duce la teatru, ei nu îi place să se ducă în mall. Când se duce la mall e un chin pentru ea. E o domnișoară foarte drăguță, dar se îmbracă cu haine mai largi, pentru că e sportivă. Vrea să călătorească, să cunoască alte culturi. Lucrurile pe care le face nu sunt niște lucruri greșite sau rele, pur și simplu sunt niște lucruri diferite.”

