▎? 美國2020跨年倒數,女神卡卡將「新年之吻」獻給「新男友」? ————————————————————  女神卡卡今天稍早出席好友 Brian Newman 在拉斯維加斯的賭城駐唱,一同在現場倒數迎接2020年!影片捕捉到女神卡卡將新年之吻獻給了一位神秘男子!  @LadyGaga shares a new years kiss with a new boyfriend !!!  不管「他」是誰,只要女神幸福、開心,身為小怪獸的我就滿足了 ???