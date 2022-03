În urmă cu mulți ani Larisa Drăgulescu și Marian Drăgulescu au divorțat. Pentru a se întreține pe ea, dar și pe copii, Larisa Drăgulescu a lucrat la escortă în Germania, acolo unde l-a cunoscut și pe actualul ei soț. După o perioadă, ea a renunțat, a revenit în țară, unde e model pe Onlyfans, un site pentru adulți. Spune că își vinde imaginea și că îi face pe bărbați să se simtă bine.

Larisa Drăgulescu a pierdut numărul fanilor pe care îi are, dar nu și numărul banilor. Știe bine cât câștigă, dar și cât plătește lunar la stat, pe impozite.

„Am fost surprinsă să văd că am mulți fani. Mii, dar prefer să păstrez pentru mine numărul lor exact. Vă pot spune doar că am avut surpriza plăcută să constat că sunt prezentă în multe țări. Pe acel site pot să postez cam orice. Nu e un videochat, cum mai spun unii. Pot pune acolo cam orice îmi trece prin minte, fiindcă cenzura nu funcționează în același fel ca pe alte rețele”, a spus ea pentru impact.ro.

„Una peste alta, în funcție de numărul de fani și de ideile tale puse în practică, ești plătită. Eu primesc bani aproape zilnic. Nu pot să vă spun o sumă exactă, dar pot spune că au existat luni cu 5.000 de euro sau altele în care am fost plătită dublu, adică 10.000 de euro.

Pentru fiecare bănuț câștigat, plătesc impozite statului. Ca atare, aproape jumătate din încasările mele se duc pe impozite. Dar nu mă plâng!”, a mai adăugat Larisa Drăgulescu.

Fosta soție a lui Marian Drăgulescu și-a asumat public tot ce face. S-a obișnuit să producă mulți bani, așa că nu se gândește să renunțe prea curând la meseria ei. Totodată, ea a avut grijă și să își investească banii pentru a obține și mai mult profit. „Trebuie să ai curaj ca să faci meseria asta. Nu e pentru oricine. Eu mi-am asumat-o deschis. Nu mă pot ascunde. Cu banii pe care-i câștig îmi cresc copii și sunt în stare să-i îngrijesc. Mai ales pe fetiță, despre care știți cu toții s-a născut cu o problemă de auz.

Însă am mai făcut ceva. Mi-am investit mare parte din bani în imobiliare. Am câteva case, dar și apartamente cumpărate. Unele la București, altele în Reșița, orașul meu natal. Sunt foarte încântată. Voi continua să investesc pe partea asta, cât timp voi putea! În plus, până de Paști, cred, îmi voi deschide propriul centru de înfrumusețare. Veți avea parte de noi surprize, veți vedea!”, a încheiat ea.

