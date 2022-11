După o relație de 5 ani și un an jumătate de la nuntă, Larisa Drăgulescu și Marian Bogdan au divorțat. Bărbatul luase numele de familie al soției sale, iar acum el a renunțat la numele de Drăgulescu. Ea a declarat că fostul partener suferă în urma despărțirii, în timp ce ea a trecut deja peste și se gândește la o nouă relație.

„Nu regret absolut nimic din ce a fost între noi doi. El a renunțat deja la numele de familie “Drăgulescu” și a revenit la numele lui. Lucrurile erau foarte clare între noi doi, din punctul ăsta de vedere. El, acum, este trist și dezamăgit de această despărțire. Știu că mă iubește și suferă, dar așa a fost să fie între noi doi. Eu am încercat să fie bine între noi, dar atât s-a putut.

Sigur că o să mă căsătoresc pentru a treia oară dacă o să fie. Nu sunt genul care să stea singură prea mult timp. O perioadă scurtă o să stau singură și apoi cu siguranță o iau de la capăt. Nu există cale de împăcare cu Marian Drăgulescu (n.r – primul soț), dacă ceva nu a mers bine atunci înseamnă că nu a fost bine undeva.

Eu nu mă întorc la nimeni din foștii mei. Am nevoie de ceva nou, altceva față de până acum. Îmi doresc lângă mine, pe viitor, un bărbat intelectual, simplu și modest, opusul meu care să mă schimbe și pe mine. Următorul bărbat din viața mea vreau să mă facă să îl iubesc, să merite asta și să mă facă să îi acord toată atenția mea”, a declarat pentru Click!, Larisa Drăgulescu.

Larisa și Marian au semnat actele de divorț pe 26 septembrie, iar pe 27 octombrie a fost ultima semnătură. Cei doi nu au avut nimic de împărțit din punct de vedere material. Fosta soție a lui Marian Drăgulescu spune că nu mai funcționa deloc căsnicia ei.

„Nu am prea multe amănunte ce să mai declar despre decizia noastră. Divorțul dintre noi doi deja a fost finalizat. Totul s-a petrecut foarte repede. Am divorțat la notar. Pe 26 septembrie a fost prima semnătura iar pe 27 octombrie ultima semnătură. Separarea a fost de comun acord. Distanța dintre noi doi ne-a separate. Eu în România, el în Germania. Fiecare eram la casele noastre. Nu mă simțeam singura în doi cu el. Pur și simplu nu mai exista relație între mine și el. Eu am doi copii și nu mă pot simți singură niciodată.”, a conchis Larisa Drăgulescu.

