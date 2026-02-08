Larisa Udilă a izbucnit în mediul online, după ce a trecut printr-o situație pe care a descris-o drept jignitoare și lipsită de profesionalism. Influencerița susține că o angajată de la Evidența Persoanelor Sector 1 ar fi râs de numele ales pentru fetița sa și ar fi încercat să o convingă să îl schimbe.

La finalul lunii ianuarie, Larisa Udilă a devenit mamă pentru a doua oară, aducând pe lume o fetiță care poartă numele Asia. Zilele trecute, vedeta și soțul ei au mers să o înregistreze oficial, însă vizita la instituția publică s-a transformat rapid într-o experiență neplăcută.

Larisa Udilă a născut o fetiță (6)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 13

Cei doi au ajuns la ghișeu la ora 13.20, cu doar 10 minute înainte de încheierea programului. Deși au fost primiți, Larisa povestește că angajata le-ar fi reproșat faptul că au venit pe ultima sută de metri. Situația ar fi degenerat în momentul în care funcționara a auzit numele ales pentru copilă.

„Haideți să vă povestesc cum am plecat plângând astăzi de la Evidența Populației Sectorul 1 și cum suntem tratați noi, românii, de către funcționarii publici, având în vedere că noi plătim taxe lunare și salariile lor, practic, sunt plătite din banii noștri. Și, cu toate astea, ei sunt stăpânii lumii și noi suntem niște muritori de rând. Ei își permit să șteargă cu noi pe jos și noi trebuie să fim acolo «da, ne scuzați, ne pare rău» și așa mai departe.

Dar ei ne pot lua la mișto, ne pot jigni și pot șterge cu noi pe jos. Deci chiar vreau să ascultați povestea mea de astăzi și vorbesc aici în calitatea tuturor oamenilor care au fost tratați prost de-a lungul timpului de către funcționari publici. Nu vreau să mai treacă nicio mamă niciodată prin ce am trecut eu”, și-a început povestea Larisa Udilă.

Larisa Udilă a fost ironizată din cauza numelui ales pentru fiica sa

Potrivit declarațiilor făcute de influenceriță în mediul online, femeia ar fi izbucnit în râs și i-ar fi spus că ar trebui să schimbe numele fetiței, sugerând să nu mai aleagă „nume de țară”. Mai mult, aceasta i-ar fi transmis inițial că legea nu permite înregistrarea unui astfel de nume.

Vizibil revoltată, Larisa Udilă a reacționat pe loc și a contestat afirmațiile angajatei. În cele din urmă, funcționara și-ar fi schimbat atitudinea, și-ar fi cerut scuze și ar fi înregistrat dosarul fără alte probleme. Cu toate acestea, influencerița spune că momentul a fost umilitor și că nu ar trebui ca părinții să fie puși în astfel de situații atunci când aleg numele copiilor lor.

„Ne-a primit înăuntru și, de când ne-am așezat pe scaun, doamna era atât de supărată că trebuie să înscrie acest copil încât nu vă puteți imagina. Soțul meu și-a cerut scuze: «Vă rog din suflet, iertați-ne că am ajuns atât de târziu, n-am avut cu cine să lăsăm copiii». Ce a explicat el acolo. «Da, dar să știți că data viitoare nu o să vă mai primesc pentru că la 13.30 se închide programul».

Și, până la urmă, când a văzut cu câtă scârbă vorbește femeia a spus: «Auziți, programul dumneavoastră este până la 13.30. După ce că îmi cer scuze, mă mai luați și peste picior.» În fine. Ia actele copilului, se uită peste dosar, vede certificatul de la spital și începe să râdă în hohote, de față cu toată lumea de acolo. «Asia! Ha, ha, ha! De ce nu i-ai spus America? Eu nu pot să înregistrez acest copil. Prin lege, eu sunt obligată să vă refuz în acest moment. Nu pot înregistra un nume de țară».

Deci, atenție ce-mi zice doamna, că ea nu poate înregistra un nume de țară. Țara fiind Asia… Deci lăsând la o parte gradul de analfabetism, da? Asia, țara, Asia, da? Nu poate înregistra numele Asia. Este o lege, atenție, prin care nu poate înregistra numele Asia, de țară. Și mai mult decât atât, râde în hohote și se uită în ochii mei și îmi spune, «luați-vă dosarul, trebuie să găsiți un alt prenume pentru copil. Eu nu pot înregistra așa ceva».

Deci m-am uitat la ea. Eu în acest moment, dragii mei, sunt într-o perioadă postpartum, într-o perioadă de lăuzie, extraordinar de sensibilă. Vreau să vă spun că mi s-au inundat ochii în lacrimi. Am simțit că mor în acel moment. Un moment în care eu și soțul meu ar fi trebuit să-l păstrăm în sufletul nostru, pentru că să-ți înregistrezi copilul, să-i faci certificatul de naștere, e ceva unic. E o experiență minunată. A fost transformat într-un iad din cauza unui funcționar public, plătit din banii mei. I-am cerut pe loc să-mi arate și mie legea”, a mai spus Larisa Udilă.

Larisa Udilă a primit numeroase mesaje de susținere din partea urmăritorilor

După ce a relatat întreaga întâmplare pe rețelele de socializare, Larisa Udilă a primit numeroase mesaje de susținere din partea urmăritorilor. Mulți dintre ei au povestit că au trecut prin experiențe similare în instituții publice, reclamând atitudini nepotrivite sau comentarii ironice legate de numele alese pentru copii.

Influencerița a subliniat că nu este vorba doar despre cazul ei, ci despre respectul care ar trebui să existe în relația dintre cetățeni și funcționarii publici. În opinia sa, alegerile personale ale părinților nu ar trebui judecate sau ironizate, atât timp cât nu încalcă legea.

„Deci nu era vorba despre lege, era vorba despre ironie, era vorba despre luat la mișto și despre confuzia aceasta între o funcție publică și super puterea de a călca peste toată lumea. Practic, funcționarii publici au puterea de a călca peste oameni, de a-i lua la mișto, de a face absolut orice”, a concluzionat Larisa Udilă.

De ce a luat 2,70 la BAC înlocuitorul lui Robert Negoiță la sectorul 3, Adrian Cocoș: „Un episod din adolescență"
Știri România 10:56
De ce a luat 2,70 la BAC înlocuitorul lui Robert Negoiță la sectorul 3, Adrian Cocoș: „Un episod din adolescență”
Vremea se răcește din nou, vom avea -15 grade Celsius, ninsori și polei. Zonele din țară care sunt sub avertizare meteo ANM
Știri România 10:36
Vremea se răcește din nou, vom avea -15 grade Celsius, ninsori și polei. Zonele din țară care sunt sub avertizare meteo ANM
Monden

Mădălina Ghenea încurajează victimele abuzului online să vorbească: „Mulți au crezut că în spatele unui ecran nu există limite". Hărțuitoarea ei a fost condamnată la închisoare
Stiri Mondene 11:40
Mădălina Ghenea încurajează victimele abuzului online să vorbească: „Mulți au crezut că în spatele unui ecran nu există limite”. Hărțuitoarea ei a fost condamnată la închisoare
Ce spune Andi Moisescu despre Carmen Tănase, noul jurat „Românii au talent". „Bobo o încearcă greu de tot. Am pus-o în niște situații în care putea să se supere"
Stiri Mondene 10:49
Ce spune Andi Moisescu despre Carmen Tănase, noul jurat „Românii au talent”. „Bobo o încearcă greu de tot. Am pus-o în niște situații în care putea să se supere”
Politic

5 știri by Libertatea - Comunicarea nonverbală. România în tensiune: gesturi, nervi și mesaje care spun totul
Politică 07 feb.
5 știri by Libertatea – Comunicarea nonverbală. România în tensiune: gesturi, nervi și mesaje care spun totul
Lia Savonea de la Înalta Curte îl ceartă pe Ilie Bolojan, care ceruse CCR să dea verdictul la pensiile magistraților după ce a amânat decizia de 4 ori
Politică 06 feb.
Lia Savonea de la Înalta Curte îl ceartă pe Ilie Bolojan, care ceruse CCR să dea verdictul la pensiile magistraților după ce a amânat decizia de 4 ori
