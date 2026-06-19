Larisa Udilă și partenerul ei au trăit ieri momente pline de emoție la creștinarea fetiței lor, într-un decor alb imaculat și plin de rafinament.

Larisa Udilă și-a botezat fetița

Pentru slujba de la biserică, Larisa Udilă a ales o decorare spectaculoasă. Intrarea în lăcașul de cult a fost marcată de o arcadă uriașă de flori albe, flancată de o mulțime de baloane elegante în aceeași nuanță.

Drumul spre altar a fost transformat într-un covor alb, mărginit de aranjamente florale bogate și baloane transparente.

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Mămica a atras toate privirile cu o ținută extrem de rafinată din dantelă albă, cu umeri bufanți și o croială sirenă care îi punea în valoare silueta. Emoționată, vedeta s-a asortat perfect cu fetița ei:

„În sfârșit, sunt matchy cu fetița mea. Ce vis trăiesc”, a scris ea pe rețelele de socializare. Alături de ele, într-un costum bej elegant, s-a aflat și mândrul tătic, întreaga familie radiind de fericire.

Petrecere fastuoasă cu tort-castel și artiști de top

După slujba religioasă, invitații au fost chemați la o petrecere grandioasă organizată în aer liber, sub conceptul „Asias Fairytale”. La intrare, o poartă decorată cu perdele verzi și roz îi introducea pe oaspeți în atmosfera magică. Aici, Larisa a schimbat ținuta, optând pentru o rochie spectaculoasă, de tip sirenă, cu umerii goi, în timp ce micuța a purtat o rochiță galbenă extrem de pufoasă.

Candy bar-ul a fost o adevărată operă de artă în nuanțe de roz și verde, plin de macarons, brioșe și prăjituri fine. Piesa de rezistență a fost însă tortul: o construcție uriașă în formă de castel roz și turcoaz, pe care stătea scris numele sărbătoritei, „ASIA”.

Atmosfera a fost întreținută de momente artistice de excepție. Invitații au fost întâmpinați de un număr grațios de balet oferit de balerine îmbrăcate în alb. Ulterior, surprizele serii au fost Theo Rose și Andra, care au urcat pe scenă și au oferit un show incendiar pentru fericita familie. „În seara asta, am cântat pentru această familie frumoasă!”, a transmis soția lui Cătălin Măruță.

Foto: Instagram