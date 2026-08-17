Larisa Uță a publicat un clip video în care a vorbit despre operația la care a fost supusă. Este vorba despre histerectomie. În prezent, aceasta se află în perioada de recuperare și totul decurge normal.

„A fost o operație de histerectomie. Sunt bine acum, sunt acasă, mă recuperez. Momentul critic și de panică pentru mine a fost acela când mi s-a zis cuvântul «biopsie». A fost momentul când am înțeles că trebuie să fac această analiză pentru a vedea dacă tumorile din uterul meu sunt cancerigene. Din fericire pentru mine, sunt benigne și nu va trebui să fac niciun fel de tratament. Operația a fost un succes”, a declarat Larisa Uță, pe Instagram.

Fosta concurentă de la Survivor este antrenor personal și petrece ore în șir în sala de sport, iar alimentația pe care o adoptă este și ea extrem de sănătoasă.

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„Ce am înțeles eu din această experiență? A fost că, indiferent dacă ai o viață ca a mea, adică nu fumezi, nu bei, te antrenezi în fiecare zi. Sănătatea ta înseamnă să ai grijă de psihicul tău, să înțelegi că nu poți schimba comportamentul și caracterul oamenilor din jurul tău. Tot acest stres îți poate afecta viața și poți ajunge pe masa de operație.

Vreau să promit ceva: din momentul în care pot face exercițiile de recuperare, o să le filmez. O să fie o perioadă de una-două luni în care nu voi putea face niciun fel de exerciții. O să le filmez în detaliu, simplificate, pentru toate doamnele care trec prin aceeași situație ca mine. Aveți grijă de dumneavoastră în continuare”, a adăugat fosta concurentă de la Survivor.

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