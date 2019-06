„Noi am obișnuit-o pe Rita de acasă cu diversitatea alimentară Am încercat să facem multe schimbări alimentare, așa încât să facă față nevoilor din deplasare. Dacă un copil mănâncă doar preparate gătite de mama acasă, pe scaunul lui și la orele lui, o călătorie îl poate bulvers rău, pentru că îl scoate complet din ritm. Gusturile sunt noi și surprinzătoare pentru el, așa că s-ar putea să nu mănânce, iar părinții să se enerveze. Eu gătesc acasă, dar îi mai dăm Ritei și mâncărică la borcan, dacă am treabă și trebuie să ies, ca să se obișnuiască cu alte gusturi”, a scris Laura pe blogul personal.

Laura a pus la punct un plan alimentar foarte eficient pentru călătoriile cu avionul,mai ales că vedeta și soțul ei călătoresc foarte des, iar micuța Rita îi însoțește de fiecare dată. ”În pachetul cu mâncare al Ritei, pentru avion am următoarele: apă, lapte preparat și nepreparat, două borcănele cu mâncare (cu legume și carne), biscuiți, grisine, rondele de orez, diferite fructe: banană, mere tăiate, zmeură, cireșe, coacăze, caise. Pentru călătoria cu avionul îi mai pregătesc de acasă preparate care se pot consuma reci. Spre exemplu: orez cu lapte, scorțișoară și portocale, banană cu avocado și praf de roșcove, clătite cu spanac, turtițe de năut sau diferite alte legume, măr cu fulgi de ovăz și praf de roșcove, paste”, a mai scris actrița pe blogul ei.

