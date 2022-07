În urmă cu mai bine de o săptămână, Laura Cosoi a născut o fetiță perfect sănătoasă. Vedeta s-a gândit deja unde va avea loc botezul micuței Lara. Ea a povestit că își dorește ca fiica ei să fie botezată la aceeași biserică și de același preot precum fiicele mai mari, Rita și Vera.

„Botezul o să îl facem în Maramureș, cu siguranță. Vrem să fie aceeași biserică, același preot. Ne-am gândit să păstrăm tradiția pentru ele, în primul rând, să nu se facă diferențe, să aibă aceeași poveste. Așa s-a făcut și la noi în familie, la aceeași biserică și același preot, s-a păstrat cumva. Să nu se facă diferența între copii, că unul este botezat undeva și celălalt în altă parte. Copiii sunt atenți la detalii, vor să știe aceste lucruri”, a declarat Laura Cosoi pentru ego.ro.

Actrița își petrece acum mai mult timp cu Lara, pentru că o și alăptează. „Abia a trecut o săptămână, nu s-au schimbat foarte multe. Sunt mai mult cu cea mică, pentru că alăptez. Este normal, este dependentă de mine, dar în rest suntem în grafic, ca să zic așa. Nu au apărut mari schimbări deocamdată”, a spus Laura Cosoi.

Fiicele Laurei Cosoi și ale lui Cosmin Curticăpean s-au bucurat enorm când și-au văzut surioara. Actrița a scos-o deja din casă pe micuța Lara.

„S-au bucurat (n.r. – fiicele sale mai mari), a fost frumoasă primirea. Noi suntem acasă și duminica mergem la biserică. Profităm, mai facem plimbări, mai ieșim cu fetele. Așa suntem obișnuiți de mici (n.r. – să meargă în fiecare duminică la biserică). Și eu am fost la fel. Este o tradiție de la bunici, de când eram eu mică. Este un mod de viață”, a povestit proaspăta mămică.

Și de această dată Laura Cosoi a născut pe cale naturală. Actrița și-a revenit rapid după naștere.

„Extraordinar de bine mă simt, sunt într-o formă foarte bună în sensul că a fost ușor. Mi-am revenit repede după naștere. La o oră după ce am născut mi-am reluat viața. A fost foarte rapid, nu am avut niciun fel de repercusiuni. Doar contracții am avut pentru că alăptam. Ele sunt destul de dureroase, la fel ca cele de travaliu, rămân câteva zile după ce naști și când alăptezi. Dar acestea au fost de fiecare dată”, a mai spus actrița pentru sursa mai sus menționată.

