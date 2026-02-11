Laura Cosoi, care va deveni mamă pentru a cincea oară, a recunoscut recent că, deși are o familie frumoasă și o căsnicie fericită, relația cu soțul ei, Cosmin Curticăpean, nu este perfectă. Într-un interviu pentru Știrile Antena Stars, actrița a subliniat importanța de a arăta realitatea din spatele imaginii ideale pe care o proiectează pe rețelele de socializare.

Laura Cosoi nu are o căsnicie perfectă

„Mi-am dat seama, după ce am fost cu Cosmin în această vacanță, oamenii cred că în realitate noi nu avem probleme și că totul e perfect. Am vrut cumva să aduc în vedere și momentele mai puțin discutate în online, momentele tensionate dintre soț și soție. Într-adevăr, în perioada aceasta suntem bine sau am avut perioade mai bine. Sunt perioade și când duci propria ta luptă. Nu totul este roz, sunt lucruri pe care poți să le povestești, lucruri pe care nu vrei să le povestești”, a declarat Laura Cosoi, după ce s-a întors cu soțul dintr-o vacanță de cuplu.

După zece ani de căsnicie, Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean au învățat să facă față provocărilor și să lucreze împreună pentru a construi o relație solidă. Cei doi au deja patru copii și urmează să își mărească familia, vedeta fiind însărcinată cu al cincilea copil.

În ciuda experienței acumulate ca mamă, Laura mărturisește că emoțiile rămân la fel de intense: „Am avut emoții când am făcut testul genetic, m-am rugat să fie totul bine, să mă ajute Dumnezeu. E frumos să fie mulți copii, dar dacă e o situație numai cu unul dintre ei, te dă peste cap și nu mai merg lucrurile la fel de bine.”

În interviul său, Laura Cosoi a vorbit deschis despre faptul că momentele tensionate fac parte din orice căsnicie și că este important să existe comunicare și dorința de a evolua împreună. „Nu totul este perfect, dar ceea ce contează este să lucrăm împreună pentru a deveni cea mai bună variantă a noastră”, a mai explicat vedeta la Antena Stars.

Schimbările din căsnicie

Într-o postare recentă în mediul online, vedeta a vorbit despre cum stau lucrurile într-o familie numeroasă și ce schimbări apar în relația de cuplu, odată cu trecerea anilor.

„Relațiile se schimbă odată cu anii. Legătura dintre soț și soție nu mai e doar despre doi oameni …la un moment dat devine despre o lume întreagă construită împreună. Apar copiii, vin provocările, se adună oboseala, responsabilitățile, zilele în care pare că totul trebuie rezolvat simultan. Și, paradoxal, în familiile cu mulți copii se întâmplă uneori ceva neașteptat: câteodată unul dintre noi reușește să se descurce mai bine cu toți copiii decât amândoi împreună.

Și atunci apare întrebarea: de ce ne complicăm viața uneori? De ce ne încurcăm în reproșuri, în comparații, în tensiuni, când lucrurile ar putea curge firesc, lin, natural?

oate pentru că abia aici începe, de fapt, arta conviețuirii. În găsirea acelui ritm comun, în coregrafia vieții de zi cu zi , când pașii nu sunt perfecți, dar sunt împreună. Când alegem să ne concentrăm pe copii înainte să numărăm ce a făcut sau n-a făcut celălalt. Când ne acordăm încredere. Când ne înțelegem dintr-o privire. Când întoarcem capul ca să evităm o ceartă și inspirăm adânc, recunoscători pentru tot ceea ce avem, și am putea pierde într-o clipă.



Nimeni nu e perfect și nu are rost să ne amăgim cu iluzii. Fiecare își duce propriile lupte, propriile griji pentru că asta este realitatea. Dar tocmai în imperfecțiunile acestea găsim locul în care creștem împreună, învățăm să ne sprijinim și să mergem mai departe, chiar și atunci când nu ne iese totul așa cum am sperat.

Familiile nu apar pur și simplu. Ele se construiesc, se protejează, se cultivă cu grijă. În familie înveți răbdarea, îngăduința, siguranța de a te simți ocrotit și puterea de a ierta.

Și, chiar dacă uneori sunt complicate, zgomotoase și obositoare, să nu uităm niciodată că familiile se nasc din iubire, iar iubirea ne dă puterea să mergem înainte, împreună!”, este mesajul transmis de Laura Cosoi pe Facebook.

