Laura Cosoi, care va deveni mamă pentru a cincea oară, a recunoscut recent că, deși are o familie frumoasă și o căsnicie fericită, relația cu soțul ei, Cosmin Curticăpean, nu este perfectă. Într-un interviu pentru Știrile Antena Stars, actrița a subliniat importanța de a arăta realitatea din spatele imaginii ideale pe care o proiectează pe rețelele de socializare.

Laura Cosoi nu are o căsnicie perfectă

„Mi-am dat seama, după ce am fost cu Cosmin în această vacanță, oamenii cred că în realitate noi nu avem probleme și că totul e perfect. Am vrut cumva să aduc în vedere și momentele mai puțin discutate în online, momentele tensionate dintre soț și soție. Într-adevăr, în perioada aceasta suntem bine sau am avut perioade mai bine. Sunt perioade și când duci propria ta luptă. Nu totul este roz, sunt lucruri pe care poți să le povestești, lucruri pe care nu vrei să le povestești”, a declarat Laura Cosoi, după ce s-a întors cu soțul dintr-o vacanță de cuplu.

După zece ani de căsnicie, Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean au învățat să facă față provocărilor și să lucreze împreună pentru a construi o relație solidă. Cei doi au deja patru copii și urmează să își mărească familia, vedeta fiind însărcinată cu al cincilea copil.

În ciuda experienței acumulate ca mamă, Laura mărturisește că emoțiile rămân la fel de intense: „Am avut emoții când am făcut testul genetic, m-am rugat să fie totul bine, să mă ajute Dumnezeu. E frumos să fie mulți copii, dar dacă e o situație numai cu unul dintre ei, te dă peste cap și nu mai merg lucrurile la fel de bine.”

Laura Cosoi si sotulIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 12

În interviul său, Laura Cosoi a vorbit deschis despre faptul că momentele tensionate fac parte din orice căsnicie și că este important să existe comunicare și dorința de a evolua împreună. „Nu totul este perfect, dar ceea ce contează este să lucrăm împreună pentru a deveni cea mai bună variantă a noastră”, a mai explicat vedeta la Antena Stars.

Schimbările din căsnicie

Într-o postare recentă în mediul online, vedeta a vorbit despre cum stau lucrurile într-o familie numeroasă și ce schimbări apar în relația de cuplu, odată cu trecerea anilor.

Relațiile se schimbă odată cu anii. Legătura dintre soț și soție nu mai e doar despre doi oameni …la un moment dat devine despre o lume întreagă construită împreună. Apar copiii, vin provocările, se adună oboseala, responsabilitățile, zilele în care pare că totul trebuie rezolvat simultan. Și, paradoxal, în familiile cu mulți copii se întâmplă uneori ceva neașteptat: câteodată unul dintre noi reușește să se descurce mai bine cu toți copiii decât amândoi împreună.

Și atunci apare întrebarea: de ce ne complicăm viața uneori? De ce ne încurcăm în reproșuri, în comparații, în tensiuni, când lucrurile ar putea curge firesc, lin, natural?

oate pentru că abia aici începe, de fapt, arta conviețuirii. În găsirea acelui ritm comun, în coregrafia vieții de zi cu zi , când pașii nu sunt perfecți, dar sunt împreună. Când alegem să ne concentrăm pe copii înainte să numărăm ce a făcut sau n-a făcut celălalt. Când ne acordăm încredere. Când ne înțelegem dintr-o privire. Când întoarcem capul ca să evităm o ceartă și inspirăm adânc, recunoscători pentru tot ceea ce avem, și am putea pierde într-o clipă.

Nimeni nu e perfect și nu are rost să ne amăgim cu iluzii. Fiecare își duce propriile lupte, propriile griji pentru că asta este realitatea. Dar tocmai în imperfecțiunile acestea găsim locul în care creștem împreună, învățăm să ne sprijinim și să mergem mai departe, chiar și atunci când nu ne iese totul așa cum am sperat.

Familiile nu apar pur și simplu. Ele se construiesc, se protejează, se cultivă cu grijă. În familie înveți răbdarea, îngăduința, siguranța de a te simți ocrotit și puterea de a ierta.

Și, chiar dacă uneori sunt complicate, zgomotoase și obositoare, să nu uităm niciodată că familiile se nasc din iubire, iar iubirea ne dă puterea să mergem înainte, împreună!”, este mesajul transmis de Laura Cosoi pe Facebook.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Judecătorul CCR, Gheorghe Stan, a venit din concediu ca să aprobe trimiterea legii pensiilor speciale la CJUE, cerută de Lia Savonea
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Gabriela Firea, anunț - șoc! Trage un semnal de alarmă pentru toți: „Am ajuns...”
Viva.ro
Gabriela Firea, anunț - șoc! Trage un semnal de alarmă pentru toți: „Am ajuns...”
„Eu nu pot să înregistrez acest copil... Sunt obligată să vă refuz”. Larisa Udilă, luată peste picior la Evidența Populației de o funcționară publică: „A râs de numele fetiței mele!”. Cum o cheamă pe copilă
Unica.ro
„Eu nu pot să înregistrez acest copil... Sunt obligată să vă refuz”. Larisa Udilă, luată peste picior la Evidența Populației de o funcționară publică: „A râs de numele fetiței mele!”. Cum o cheamă pe copilă
Emily Burghelea se confruntă cu probleme de sănătate. Ce simptome are vedeta: „Niște stări groaznice...”
Elle.ro
Emily Burghelea se confruntă cu probleme de sănătate. Ce simptome are vedeta: „Niște stări groaznice...”
gsp
Ralf Schumacher se căsătorește cu un bărbat cu 14 ani mai tânăr
GSP.RO
Ralf Schumacher se căsătorește cu un bărbat cu 14 ani mai tânăr
Lindsey Vonn a rupt tăcerea după accidentul teribil, cu o postare zguduitoare: „Din această cauză am căzut”
GSP.RO
Lindsey Vonn a rupt tăcerea după accidentul teribil, cu o postare zguduitoare: „Din această cauză am căzut”
Parteneri
Ioana Ginghină, apariție de infarct la mall! Rochie transparentă, cu sânii la vedere, fără sutien, la brațul soțului! Val de reacții!
Libertateapentrufemei.ro
Ioana Ginghină, apariție de infarct la mall! Rochie transparentă, cu sânii la vedere, fără sutien, la brațul soțului! Val de reacții!
Imagini cu Gabriela Firea la botezul nepoatei! Rochia a întors toate privirile, dar și coafura retro! Ce și-a făcut Firea la față? A întinerit cu 10 ani! Lux, eleganță, politicieni, vedete, tot high-life-ul din București a fost acolo
Avantaje.ro
Imagini cu Gabriela Firea la botezul nepoatei! Rochia a întors toate privirile, dar și coafura retro! Ce și-a făcut Firea la față? A întinerit cu 10 ani! Lux, eleganță, politicieni, vedete, tot high-life-ul din București a fost acolo
Așa arată luxul în Pipera! Vila de 400.000 € a lui Pepe are tavan de sticlă. Artistul și-a deschis ușile casei: „Când ninge, atmosfera e deosebită”. Vezi imaginile spectaculoase din dormitor și bucătărie
Tvmania.ro
Așa arată luxul în Pipera! Vila de 400.000 € a lui Pepe are tavan de sticlă. Artistul și-a deschis ușile casei: „Când ninge, atmosfera e deosebită”. Vezi imaginile spectaculoase din dormitor și bucătărie

Alte știri

Guvernul României, obligat să emită „cu celeritate” licența de concesiune pentru perimetrul minier de la Certej, Hunedoara
Analiză
Știri România 16:00
Guvernul României, obligat să emită „cu celeritate” licența de concesiune pentru perimetrul minier de la Certej, Hunedoara
Baxuri din China cu 1.200.000.000 de euro falși, confiscate de polițiștii din România și alte țări din Uniunea Europeană
Știri România 15:59
Baxuri din China cu 1.200.000.000 de euro falși, confiscate de polițiștii din România și alte țări din Uniunea Europeană
Parteneri
Umilințele trăite de doi tineri români declarați criminali în Rusia. „Au dezbrăcat-o pe soția mea în chiloți și sutien”
Adevarul.ro
Umilințele trăite de doi tineri români declarați criminali în Rusia. „Au dezbrăcat-o pe soția mea în chiloți și sutien”
Istoricul mașinilor, arma secretă a dealerilor auto. Detaliul la care ar trebui să fie românii atenți. „Poate fi tăiată în două și să nu apară”
Fanatik.ro
Istoricul mașinilor, arma secretă a dealerilor auto. Detaliul la care ar trebui să fie românii atenți. „Poate fi tăiată în două și să nu apară”
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Financiarul.ro
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Superliga.ro (P)
Dina Grameni, inspirat de Hagi și Kobe Bryant: „Nimeni nu e imbatabil”
Dina Grameni, inspirat de Hagi și Kobe Bryant: „Nimeni nu e imbatabil”
Cu ce rămânem după etapa a 26-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 26-a din Superliga
Parteneri
Mihai Bendeac este acuzat de hărțuire sexuală. Actorul își neagă comportamentul și atacă organizația care a atras atenția asupra actelor lui: "Dezgustător și revoltător"
Elle.ro
Mihai Bendeac este acuzat de hărțuire sexuală. Actorul își neagă comportamentul și atacă organizația care a atras atenția asupra actelor lui: "Dezgustător și revoltător"
Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Acest an nu este doar unul mai bun, ci începutul unei noi direcții de viață”
Unica.ro
Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Acest an nu este doar unul mai bun, ci începutul unei noi direcții de viață”
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor
Viva.ro
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor

Monden

Comediantul Gabriel Gherghe și Centrul Filia au făcut anunțul: „Înainte de toate”
Stiri Mondene 17:14
Comediantul Gabriel Gherghe și Centrul Filia au făcut anunțul: „Înainte de toate”
Cum e căsnicia Laurei Cosoi cu Cosmin Curticăpean înainte de a deveni părinți a cincea oară: „Oamenii cred că noi nu avem probleme”
Stiri Mondene 16:54
Cum e căsnicia Laurei Cosoi cu Cosmin Curticăpean înainte de a deveni părinți a cincea oară: „Oamenii cred că noi nu avem probleme”
Parteneri
Nu o mai recunoști! Cum arăta Gina Pistol. De la fată simplă la regina audiențelor. Vezi imaginile rare cu transformarea ei totală și intervențiile estetice!
TVMania.ro
Nu o mai recunoști! Cum arăta Gina Pistol. De la fată simplă la regina audiențelor. Vezi imaginile rare cu transformarea ei totală și intervențiile estetice!
Maşina condusă de Sorin avea o cameră de bord. Proba-cheie nu poate fi însă folosită
ObservatorNews.ro
Maşina condusă de Sorin avea o cameră de bord. Proba-cheie nu poate fi însă folosită
Devastator! Mihai Voropchievici anunță zodia care primește lovitura supremă! Va plânge cu lacrimi amare! Totul e pierdut!
Libertateapentrufemei.ro
Devastator! Mihai Voropchievici anunță zodia care primește lovitura supremă! Va plânge cu lacrimi amare! Totul e pierdut!
Parteneri
Omoregie a dezvăluit de ce părăsește Bucureștiul pentru Budapesta: „Oameni extrem de amabili, dar...”
GSP.ro
Omoregie a dezvăluit de ce părăsește Bucureștiul pentru Budapesta: „Oameni extrem de amabili, dar...”
Moment ULUITOR la Jocurile Olimpice 2026: Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani
GSP.ro
Moment ULUITOR la Jocurile Olimpice 2026: Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani
Parteneri
Comisia Europeană a adoptat un plan pentru contracararea amenințărilor cu drone
Mediafax.ro
Comisia Europeană a adoptat un plan pentru contracararea amenințărilor cu drone
Diana va fi înmormântată cu onoruri militare. Viitoarea mămică a murit împreună cu fetița din pântec și cu soțul afacerist, Sorin Iacob, în tragedia din Iași
StirileKanalD.ro
Diana va fi înmormântată cu onoruri militare. Viitoarea mămică a murit împreună cu fetița din pântec și cu soțul afacerist, Sorin Iacob, în tragedia din Iași
Rezultatul autopsiei lui Sorin, afaceristul mort împreună cu soția și copilul în accidentul din Iași! Cauza reală a decesului
Wowbiz.ro
Rezultatul autopsiei lui Sorin, afaceristul mort împreună cu soția și copilul în accidentul din Iași! Cauza reală a decesului
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Cine sunt victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
Wowbiz.ro
Cine sunt victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
Cine e milionarul român care a murit marți dimineața după ce a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu o mașina unui afacerist.  Soția însărcinată a ajuns la spital în stare gravă
Redactia.ro
Cine e milionarul român care a murit marți dimineața după ce a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu o mașina unui afacerist.  Soția însărcinată a ajuns la spital în stare gravă
Diana, femeia gravidă care și-a pierdut viața alături de soțul ei, era căpitan la Jandarmerie. Colegii de breaslă au transmis un mesaj emoționant
KanalD.ro
Diana, femeia gravidă care și-a pierdut viața alături de soțul ei, era căpitan la Jandarmerie. Colegii de breaslă au transmis un mesaj emoționant

Politic

Consilier onorific al lui Ilie Bolojan, despre bugetari: „La stat lucrează incompetenți, hoți sau oameni nebuni”
Politică 16:46
Consilier onorific al lui Ilie Bolojan, despre bugetari: „La stat lucrează incompetenți, hoți sau oameni nebuni”
Judecătorul CCR, Gheorghe Stan, a venit din concediu ca să aprobe trimiterea legii pensiilor speciale la CJUE, cerută de Lia Savonea
Politică 15:41
Judecătorul CCR, Gheorghe Stan, a venit din concediu ca să aprobe trimiterea legii pensiilor speciale la CJUE, cerută de Lia Savonea
Parteneri
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
ZiaruldeIasi.ro
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
Veste șoc pentru Universitatea Craiova. Ștefan Baiaram, suspendat în dubla cu FCSB! Ce pedeapsă a primit. Exclusiv
Fanatik.ro
Veste șoc pentru Universitatea Craiova. Ștefan Baiaram, suspendat în dubla cu FCSB! Ce pedeapsă a primit. Exclusiv
A fost inventat spray-ul care poate opri instantaneu sângerările severe
Spotmedia.ro
A fost inventat spray-ul care poate opri instantaneu sângerările severe