Actrița a adus pe lume cea de-a cincea fetiță în urmă cu doar două săptămâni, iar fanii au fost curioși să vadă cum arată după această experiență. Deși recunoaște că procesul de recuperare este unul de lungă durată, Laura a fost asumată.

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Vedeta a distribuit o fotografie în care apare în fața unei oglinzi, purtând o centură postnatală și lenjerie de corp. Deși este o noutate pentru ea să utilizeze o astfel de centură, vedeta a mărturisit că aceasta îi oferă un sentiment de confort și o ajută să se simtă mai bine în pielea ei.

„Până acum nu am purtat centura, dar aceasta mi se pare wow. Am ales mărimea XS”, a explicat actrița în descrierea imaginii.

Laura Cosoi: „Corpul meu la fix 2 săptămâni după naștere”

Proaspăta mămică a dezvăluit și un detaliu neașteptat: a ales mărimea XS pentru centură, o informație care a stârnit curiozitatea multor mămici. În ciuda faptului că a simțit că a pus mai multe kilograme pe parcursul sarcinii, Laura a conștientizat că, în realitate, mare parte din această greutate a fost atribuită bebelușului.

„Am avut impresia despre mine ca am pus mult mai multe kg, dar in realitate pare ca doar Nina ocupa mare parte de fapt!” a adăugat actrița.

Cu toate acestea, Laura Cosoi a subliniat importanța răbdării în acest proces de recuperare postnatala. Deși se bucură de rapiditatea cu care își recapătă dimensiunile corpului, ea este conștientă că fiecare femeie este diferită și că nu trebuie să existe nicio presiune pentru a ajunge la o anumită formă fizică. „Corpul meu la fix 2 săptămâni după naștere. Sigur că mai am până îmi revin la dimensiunile inițiale, dar alăptatul ajută mult și asta mi se confirmă dupa 5 sarcini. Tot ce conteaza este să dăm corpului timp și spațiu căci el știe exact ce are de făcut! Răbdare, răbdare, răbdare”, a conchis Laura Cosoi.

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