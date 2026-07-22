Mai mulți șoferi de TIR din Prahova sunt acuzați că ar fi furat laptopuri din remorci

Anchetele din Buzău și Prahova vizează mai mulți șoferi de TIR care ar fi furat laptopuri din remorcile propriilor camioane. Aceștia și-ar fi însușit bunurile și ar fi creat un prejudiciu de 55.000 de euro, relatează portalul de știri locale Campusbuzau.ro.

Poliţiştii Secţiei 2 Ploieşti, împreună cu procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploieşti, au pus în executare şapte mandate de percheziţie domiciliară.

Activităţile au avut loc în judeţele Buzău şi Prahova, fiind sprijinite de mai multe structuri de investigare, precum Biroul de Combatere a Infracţiunilor Contra Patrimoniului, experţi criminalişti, luptători SAS şi jandarmi.

Prejudiciul în cazul șoferilor de TIR s-ar ridica la 55.000 de euro

Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova a transmis că, în perioada martie – iunie 2026, mai multe persoane angajate ca şoferi de TIR la o firmă de transport internaţional de mărfuri ar fi sustras laptopuri din remorcile vehiculelor.

„Din cercetările efectuate până în prezent, a reieşit că persoanele implicate şi-ar fi însuşit, fără drept, bunuri transportate pe rute internaţionale, cauzând un prejudiciu de aproximativ 55.000 de euro”, se arată în informarea IJP Prahova, potrivit portalului de știri locale citat anterior.

Șapte persoane au fost duse la audieri

Surse judiciare au confirmat că şapte persoane au fost ridicate pentru a fi audiate. Poliţia continuă cercetările, încercând să stabilească toate detaliile privind modul de operare şi implicaţiile acestui caz complex de delapidare.

Situația din Prahova și Buzău reamintește de cazul unui șofer român de TIR care a furat din propriul camion peste 1.000 de sticle de whisky și coniac. Bărbatul a fost condamnat la închisoare în Belgia.

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