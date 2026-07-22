„Pasionat” de administrația publică

Candidatura și alegerea contravin hotărârilor Sfântul Sinod, conform cărora arhiereilor, preoţilor, diaconilor, monahilor şi monahiilor le este interzis să facă politică partinică, să fie membri ai unui partid politic sau ai unei organizaţii care poate fi asimilată unui partid politic, să candideze la alegerile parlamentare sau locale şi să participe la campanii electorale în calitate de susţinători.

Preotul misionar mai ocupă funcția de inspector la Primăria Topoloveni și de președinte al unei organizații responsabile cu implementarea de proiecte pe fonduri europene.

Alegerile de la organizația PSD Topoloveni au fost făcute publice pe 6 iulie 2026 și printr-o postare pe pagina de Facebook a PSD Argeș. La alegeri a fost prezent și deputatul Marian Neacșu, fost vicepremier și originar chiar din Topoloveni.

Susținut și pentru funcția de primar

Primarul Gheorghiță Boțârcă

Tot atunci, Gheorghiţă Boţârcă, primarul orașului Topoloveni și cel mai longeviv primar de oraș din România (în funcție din 1989), a declarat că peste doi ani nu va mai candida pentru un nou mandat și că îl va susţine pe Dan Pavel pentru funcţia de primar la alegerile locale din 2028.

Dan Pavel este preot misionar onorific la Catedrala „Sfântul Gheorghe” din Topoloveni din 2010. Alegerea sa ca președinte al PSD Topoloveni duce la un conflict de interese, hotărârile Sfântului Sinod prevăzând clar că arhiereilor, preoţilor, diaconilor, monahilor şi monahiilor le este interzis să facă politică partinică, să fie membri ai unui partid politic sau ai unei organizaţii care poate fi asimilată unui partid politic, să candideze la alegerile parlamentare sau locale şi să participe la campanii electorale în calitate de susţinători.

„Clericul sau monahul care se implică în politica vreunui partid în calitate de membru sau de candidat, dar şi prin susţinerea unui candidat va trebui să aleagă între cariera politică şi misiunea clericală sau viaţa monahală. Abaterile de acest fel vor fi judecate în consistoriile eparhiale”, scrie în hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Preotul Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, a confirmat pentru Libertatea că preotul Dan Pavel nu a avut vreo aprobare pentru a fi ales în funcția de președinte PSD Topoloveni.

Forul bisericesc care ar trebui să ia măsuri

„Respectiva persoană nu a avut aprobarea Patriarhiei Române pentru acest demers, care contravine hotărârilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române privind neimplicarea clericilor în politica partinică. Cercetarea cazului și eventualele măsuri care vor fi dispuse intră în competența Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului, căreia vă puteți adresa în mod direct”, a declarat pentru Libertatea preotul Adrian Agachi.

Libertatea a solicitat un punct de vedere oficial și Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului legat de acest caz, însă reprezentanții arhiepiscopiei nu au răspuns până la ora publicării acestui articol.

Libertatea l-a sunat în repetate rânduri pe preotul Dan Pavel, însă acesta nu a răspuns apelurilor. Ulterior, Libertatea i-a trimis un mesaj pe WhatsApp preotului Dan Pavel, întrebându-l de când este membru PSD, dacă a informat Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului privind funcția politică, cea de președinte al PSD Topoloveni, și dacă a primit aprobare în acest sens, dar și dacă va renunța la misiunea clericală pentru a se putea ocupa de activitatea politică. Preotul Dan Pavel nu a răspuns la mesajul trimis până la ora publicării acestui articol.

Dan Pavel este inspector la Primăria Topoloveni de la 1 iulie 2026, după ce anterior a fost consilier la cabinetul primarului Gheorghiță Boțârcă. Mai mult, Dan Pavel figurează și ca președinte al GAL (Grupul de Acțiune Locală) Drumul Carelor, o organizație din Topoloveni ce implementează de ani buni proiecte finanțate cu fonduri europene.

Cine este Dan Pavel

Preotul Dan Pavel, președinte PSD Topoloveni. Foto: Facebook PSD Argeș

Născut în 1979 în comuna Priboieni-Argeș, Dan Pavel este cunoscut în Topoloveni pentru implicarea sa în numeroase acțiuni caritabile și de voluntariat. A absolvit Seminarul Teologic „Sf. Ioan Gură de Aur” din Târgovişte în 1998 și Facultatea de Teologie Ortodoxă Valahia Târgovişte în 2002, având, de asemenea, un master la Facultatea de Teologie Ortodoxă de la Universitatea din Piteşti.

Dan Pavel a fost profesor de religie la mai multe școli din Argeș în perioada 2002-2008, iar între anii 2007 și 2014 a deținut funcția de viceprimar la Priboieni, comuna sa natală, aflată la doar 8 kilometri de orașul Topoloveni.

În ianuarie 2025, Dan Pavel, preot misionar onorific la Catedrala Topoloveni-Argeș și pasionat de istorie și detectarea de metale, a făcut o descoperire spectaculoasă, grație căreia a devenit cunoscut la nivel național: patru monede dacice vechi de 2.300 de ani. Monedele, patru tetradrahme dacice, au fost găsite acum peste un an și jumătate într-o pădure de lângă Topoloveni și erau îngropate la o adâncime de aproximativ 30 de centimetri.

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