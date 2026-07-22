Companiile aeriene vor avea la dispoziție 12 luni pentru a adapta procedurile, astfel că noile reguli sunt așteptate să intre în vigoare la jumătatea anului 2027.

Bagajul de mână va fi inclus în prețul biletului

Una dintre cele mai importante schimbări este introducerea unui articol personal gratuit la fiecare bilet, precum și obligativitatea ca prețul afișat să includă bagajul de mână.

Noile reguli urmăresc să elimine costurile ascunse și să le permită pasagerilor să știe din momentul rezervării cât vor plăti pentru călătorie.

Despăgubirile vor trebui plătite în maximum 30 de zile

Uniunea Europeană păstrează actualele compensații financiare pentru zborurile întârziate, anulate sau pentru refuzul la îmbarcare.

Astfel, pasagerii vor putea primi în continuare:

250 de euro pentru zborurile scurte;

400 de euro pentru zborurile de distanță medie;

600 de euro pentru cursele lungi.

Despăgubirile se acordă în cazul întârzierilor de peste trei ore, al anulărilor anunțate cu mai puțin de 14 zile înainte sau în cazul refuzului la îmbarcare, cu excepția situațiilor extraordinare aflate în afara controlului companiei aeriene.

Cea mai importantă modificare privește însă procedura. Companiile aeriene vor fi obligate să informeze pasagerii, în cel mult patru zile după călătorie, despre modalitatea de solicitare a despăgubirilor.

Pasagerii vor avea la dispoziție nouă luni pentru depunerea cererii, folosind formularele standard ale Uniunii Europene, iar operatorii aerieni vor trebui să plătească despăgubirea sau să motiveze refuzul în maximum 30 de zile.

Potrivit Organizației Europene a Consumatorilor (BEUC), aproximativ 3,2 miliarde de euro reprezentând despăgubiri rămân nereclamate.

Noi drepturi pentru familii și biletele dus-întors

Pachetul legislativ introduce și alte măsuri în favoarea pasagerilor.

Familiile care călătoresc cu copii sub 14 ani vor beneficia de locuri gratuite alăturate, fără taxe suplimentare, iar zborurile cumpărate dus-întors vor beneficia de protecții suplimentare în cazul unor perturbări.

Revizuirea legislației a fost aprobată de Parlamentul European cu 646 de voturi pentru și 12 împotrivă, iar ulterior a primit și acordul final al Consiliului European.

După perioada de tranziție de 12 luni acordată companiilor aeriene pentru implementare, noile reguli sunt așteptate să intre în vigoare la jumătatea anului 2027, schimbând modul în care sunt gestionate bagajele și despăgubirile pentru milioane de pasageri care călătoresc în Uniunea Europeană.

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