Jessie J a anunțat că ea și Chanan Safir Colman au pus capăt relației lor după aproape cinci ani împreună. Cântăreața a transmis că despărțirea a fost „tristă și dificilă”, însă cei doi au ales să rămână în relații bune și să își crească împreună fiul, Sky.

Jessie J a confirmat despărțirea de Chanan Safir Colman

Jessie J și fostul baschetbalist Chanan Safir Colman au decis să pună capăt relației lor romantice după aproape cinci ani împreună. Anunțul a fost făcut luni, 20 iulie, printr-un mesaj publicat pe conturile de Instagram ale celor doi. Artista, în vârstă de 38 de ani, a explicat că despărțirea a avut loc cu ceva timp în urmă, însă au ales să gestioneze situația în discreție.

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„A fost o situație tristă și dificilă”

În mesajul publicat pe rețelele de socializare, Jessie J a vorbit despre motivele pentru care a decis să confirme despărțirea înainte ca în spațiul public să apară speculații.

„Chanan și cu mine am decis să punem capăt relației noastre romantice cu ceva timp în urmă. A fost o situație tristă și dificilă, dar ne-am concentrat pe gestionarea acestei schimbări în mod privat și pozitiv, pentru a crea un mediu sănătos și fericit de coparenting pentru fiul nostru și pentru noi înșine.”

Artista a explicat că a ales să vorbească public despre acest moment pentru a evita apariția unor informații eronate. „Am vrut să le spun oamenilor adevărul înainte să apară zvonuri sau să fie creată o poveste falsă.”

Vor continua să își crească împreună fiul

Jessie J a subliniat că despărțirea nu va schimba modul în care ea și Chanan Safir Colman își vor crește fiul, Sky. Cei doi au devenit părinți în luna mai 2023, după aproximativ doi ani de relație.

În mesajul său, artista a precizat că vor continua să se susțină reciproc și să fie prezenți în viața copilului lor. „Vom continua întotdeauna să ne susținem reciproc cu dragoste, respect și grijă, ca prieteni și, cel mai important, ca mama și tatăl lui Sky. Așa că, dacă ne vedeți împreună ca familie sau dacă, din când în când, publicăm fotografii unul cu celălalt pe rețelele sociale, exact asta facem. Îl creștem și îl iubim împreună pe Sky, având la bază o prietenie frumoasă.”

Jessie J spunea că nu se grăbește să se căsătorească

În trecut, Jessie J declara că nu simțea presiunea de a se căsători imediat cu partenerul său. Artista explica faptul că și-ar fi dorit ca fiul lor să fie suficient de mare pentru a înțelege momentul și pentru a participa la ceremonie.

„Mi-ar plăcea să mă căsătoresc atunci când Sky va fi suficient de mare încât să înțeleagă ce se întâmplă, astfel încât să poată face cu adevărat parte din acel moment și să se bucure văzându-i pe mami și pe tati unindu-se prin iubirea lor. Avem un copil. Simt că acesta este cel mai puternic angajament pe care îl putem avea unul față de celălalt.”

Un an cu schimbări importante pentru artistă

Anul acesta a adus mai multe schimbări importante în viața lui Jessie J. În luna mai, cântăreața a anunțat că nu mai are cancer, după ce, în iunie 2025, dezvăluise public că fusese diagnosticată cu cancer de sân.

Tot în ultimul an, artista și-a lansat și cel mai nou album, „Dont Tease Me with a Good Time”, apărut în noiembrie 2025.

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