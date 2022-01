Într-un interviu pentru Fanatik, Silvana, mama Asianei Peng, iubita lui Luca Reghecampf, l-a acuzat pe Laurențiu că îi implică copiii în afaceri cu Corina Caciuc. Declarațiile femeile au fost destul de acide și au vizat-o direct pe Corina Caciuc.

„Domnul Reghecampf a găsit de cuviință să îi bage pe Luca, pe Răzvan (n.r. fratele Asianei) și pe Asiana în firmă cu domnișoara Caciuc. Sincer vă spun, eu nu știu de când face domnișoara Caciuc afaceri, înainte sau după masterat? Știe chineza cumva? Sau visează că după Dubai merge în China și ia și pe acolo vreun premiu internațional?”, a declarat Silvana Peng pentru Fanatik.

Mama Asianei susține că s-a întâlnit o singură dată cu Laurențiu Reghecampf. Ea are numai cuvinte de laudă la adresa fostei soții a antrenorului, Mariana.

„Sper ca peste 13 ani să n-o văd plângând pe Asiana și eu să mor ca mama Marianei Pffeifer (n.r. prima soție a lui Reghecampf). Că dânsa așa a murit, aproape de data când a fost anunțată că după 13 ani s-a rupt relația dintre Mariana și Laurențiu. Atât de tare s-a frământat femeia aia, până a murit. Dar asta e, fiecare are o karmă, fiecare plătește bunele și relele. (…) Ce vă pot spune eu este că nu o cunosc personal, dar s-a scris că îi merg afacerile fantastic cu China, de exemplu. Eu aș pune întrebarea de când derulează afaceri cu China, ce tip de afaceri? Mă tem că visează să se folosească de copiii mei și de soțul meu ca să se întâmple aceste lucruri. Or, în condițiile astea, poarta i se închide”, a mai declarat Silvana pentru sursa mai sus menționată.

Reacția lui Laurențiu Reghecampf după acuzațiile Silvanei Peng

După ce a aflat de declarațiile făcute de mama iubitei fiului său cel mare, Laurențiu Reghecampf a reacționat. Dacă până acum antrenorul prefera să nu bage în seamă răutățile, acum antrenorul de la Universitatea Craiova a schimbat tactica.

Pe una dintre rețelele de socializare, Reghe a postat o fotografie cu el alături de Corina Caciuc, dar și de Luca și Asiana Peng. Antrenorul a avut și un mesaj pentru Silvana Peng și crede că la mijloc ar fi chiar Anamaria Prodan.

„Dacă nu aș fi considerat că îmi este nedreptățită familia, nu aș fi răspuns declarațiilor pe care doamna Silvana, mama Asianei, le-a oferit astăzi presei.

Asiana este parte din familia mea, prin iubirea care o leagă de Luca, și este injust ca numele ei să fie folosit într-un context față de care nu are nicio implicare.

Îngrijorările doamnei Silvana nu au niciun temei și asigur pe oricine că atât Luca, cât și ceilalți membri ai familiei noastre – eu, Corina – îi acordă Asianei și iubire, și respect.

Aceste îngrijorări ale doamnei Silvana ar trebui, mai degrabă, să fie legate de faptul că a consimțit să facă jocul dezgustător al fostei mele soții și că s-a asociat unei situații de familie, care nu o privea pe domnia sa.

Nu o judec însă! Ca părinte, poate că am reacționat și eu greșit, în trecut, atunci când am fost influențat de alte persoane. Îmi place să cred că nu se regăsește în acele declarații și că ele sunt doar rezultatul intoxicărilor din partea altcuiva.

Dacă avea sau va mai avea vreo temere reală, eu sunt deschis oricând dialogului ca dovadă că beneficiază de iertarea mea.

Până la urmă, Asiana, pe care, repet, am integrat-o cu dragoste în familia noastră, nu trebuie să fie ”prinsă la mijloc” și să sufere din cauza nechibzuinței nimănui.

În ce ne privește, NOI RĂMÂNEM UNIȚI!”, este mesajul lui Laurențiu Reghecampdf.

